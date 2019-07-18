Спорт

вчера, 21:11

Липецкий яхтсмен во время чемпионата России… вытащил из воды тонущего соперника

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#Парусный спорт #"Стальная команда"
Липецкий яхтсмен во время чемпионата России… вытащил из воды тонущего соперника

"Стальная команда" из Липецка выиграла чемпионат России.

Экипаж липецкой яхты «Steel Team» («Стальная команда») принимает поздравления с выигрышем чемпионата России по парусному спорту в классе «Micro».

Всего на старт в Казани вышли 18 лодок, липчане во главе со шкипером мастером спорта международного класса Владимиром Баженовым выиграли 4 гонки из десяти, а еще в 3-х финишировали на втором месте, и по сумме стали сильнейшей командой страны в своем классе.

Второе место заняла яхта «Полтинникъ»из Подмосковья (рулевой Андрей Анфиногенов), третьей стала лодка да «Astra», состоящая из спортсменов Челябинской и Нижегородской областей (у штурвала Александр Михайлов).

Соревнования прошли в непростых погодных условиях: из-за сильного ветра были зафиксированы поломки матч, разрывы парусов у нескольких лодок. Липчан тоже не обошли стороной эти проблемы: во время одного из заездов оборвался спинакер-фал – специальная снасть для подъема паруса.

Настоящим героем не только в спортивном плане проявил себя шкотовый «Стальной команды» Андрей Кузьмин. Во время одной из гонок он помог выбраться из воды упавшему за борт яхтсмену из команды «Sly Fox». Выручать людей – профессия Баженова, ведь он работает спасателем государственной противопожарной службы.

Фото предоставлено участниками экипажа «Steal team»

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#Парусный спорт #"Стальная команда"

Комментарии (1)

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Липчанин

вчера, 22:06
"Кузя",красава! Андрей был хороший тренер,жаль , кажется сейчас не тренирует,фанат своего дела.
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