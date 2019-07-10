Происшествия

сегодня, 08:41

Липчанку обокрали в МФЦ

4 1238
#кража
Липчанку обокрали в МФЦ
6 июля в офисе МФЦ на Боевом проезде у 45-летней липчанки украли сумку, в которой находились 40 000 рублей и две банковские карты.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержана неработающая 41-летняя жительница Липецка. Расследование проводит ОП № 4 УМВД России по г. Липецку.


4 1238
#кража

Комментарии (4)

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мотолюбитель

7 минут назад
Бюджетник, когда внедрят электронные документы в лес пойдем жить все
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Кум

14 минут назад
А говорят что люди плохо живут Эти бабосы у нее на карманные расходы.
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Ляля

24 минуты назад
Без лоха жизнь плоха
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Бюджетник

58 минут назад
А еще хотят нам электронные документы внедрить. В один час ты можешь стать никем
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