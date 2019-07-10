Липчанку обокрали в МФЦ

6 июля в офисе МФЦ на Боевом проезде у 45-летней липчанки украли сумку, в которой находились 40 000 рублей и две банковские карты.Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержана неработающая 41-летняя жительница Липецка. Расследование проводит ОП № 4 УМВД России по г. Липецку.