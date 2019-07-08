Вокруг Липецкого педуниверситета строят забор

Территория вуза в следующем году перестанет быть проходным двором.

Вокруг Липецкого государственного педагогического университета начали возводить ограду. По словам ректора вуза Нины Фединой, образовательное учреждение должно соответствовать антитеррористическим требованиям правительства РФ:- К сожалению, территория университета до сих пор представляет собой проходной двор. С таким положением дел надо заканчивать.Ограда обойдется вузу в четыре миллиона рублей. Эти средства коллектив педагогического университета заработал самостоятельно.- Ограждение - это первый этап системы безопасности студентов и преподавателей. В следующем году точки прохода и проезда в вуз будут оборудованы программно-аппаратными техническими средствами защиты, имеющих целью ограничение и регистрацию входа и выхода из университета людей и транспорта. Сейчас же ни территория, ни пропускной режим не соответствуют антитеррористическим требованиям безопасности, - говорит Нина Федина.