Общество

35 минут назад

Вокруг Липецкого педуниверситета строят забор

8 488
#педагогический университет
Вокруг Липецкого педуниверситета строят забор

Территория вуза в следующем году перестанет быть проходным двором.

Вокруг Липецкого государственного педагогического университета начали возводить ограду. По словам ректора вуза Нины Фединой, образовательное учреждение должно соответствовать антитеррористическим требованиям правительства РФ:

- К сожалению, территория университета до сих пор представляет собой проходной двор. С таким положением дел надо заканчивать.

Ограда обойдется вузу в четыре миллиона рублей. Эти средства коллектив педагогического университета заработал самостоятельно.

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- Ограждение - это первый этап системы безопасности студентов и преподавателей. В следующем году точки прохода и проезда в вуз будут оборудованы программно-аппаратными техническими средствами защиты, имеющих целью ограничение и регистрацию входа и выхода из университета людей и транспорта. Сейчас же ни территория, ни пропускной режим не соответствуют антитеррористическим требованиям безопасности, - говорит Нина Федина.
8 488
#педагогический университет

Комментарии (8)

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Фрейд

2 минуты назад
Знание- сила!.. Но забор надежней..!)))
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аха

5 минут назад
Это единственный ВУЗ с забором. Даже у политеха нет забора.
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Ф1

7 минут назад
Дебилы, Б...*
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бывшая студентка

8 минут назад
Очередной шаг к превращению Вуза в дурдом..
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Алекс

8 минут назад
И колючкой все обнести. Заборы- наше все !
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Человек

11 минут назад
Пожалуйста, уберите Федину! Превратила вуз в сплошной * .
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Гость

15 минут назад
Надеюсь не профлист в качестве ограждения?
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Мама Стифлера

16 минут назад
А студенты должны ходить гуськом с руками за спиной. Только так мы сможем уберечься от всяких провокаций
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