Общество
35 минут назад
Вокруг Липецкого педуниверситета строят забор
Территория вуза в следующем году перестанет быть проходным двором.
Вокруг Липецкого государственного педагогического университета начали возводить ограду. По словам ректора вуза Нины Фединой, образовательное учреждение должно соответствовать антитеррористическим требованиям правительства РФ:
- К сожалению, территория университета до сих пор представляет собой проходной двор. С таким положением дел надо заканчивать.
Ограда обойдется вузу в четыре миллиона рублей. Эти средства коллектив педагогического университета заработал самостоятельно.
- Ограждение - это первый этап системы безопасности студентов и преподавателей. В следующем году точки прохода и проезда в вуз будут оборудованы программно-аппаратными техническими средствами защиты, имеющих целью ограничение и регистрацию входа и выхода из университета людей и транспорта. Сейчас же ни территория, ни пропускной режим не соответствуют антитеррористическим требованиям безопасности, - говорит Нина Федина.
- К сожалению, территория университета до сих пор представляет собой проходной двор. С таким положением дел надо заканчивать.
Ограда обойдется вузу в четыре миллиона рублей. Эти средства коллектив педагогического университета заработал самостоятельно.
- Ограждение - это первый этап системы безопасности студентов и преподавателей. В следующем году точки прохода и проезда в вуз будут оборудованы программно-аппаратными техническими средствами защиты, имеющих целью ограничение и регистрацию входа и выхода из университета людей и транспорта. Сейчас же ни территория, ни пропускной режим не соответствуют антитеррористическим требованиям безопасности, - говорит Нина Федина.
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