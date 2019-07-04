Происшествия
47 минут назад
По вине липецких строителей на людей рухнули леса
Травмы получили два человека
Как сообщает на своей страничке в Инстаграм пресс-секретарь воронежского облздрава Оксана Козлова, правилами безопасности сегодня пренебрегли работники липецкой подрядной организации, которые выиграли торги на ремонт фасада областного диагностического центра в Воронеже.
"Строительные леса по ул. Пушкинской не были закреплены должным образом. В результате от порыва ветра упали. Пострадало два человека - рабочий, который накануне как раз и закреплял леса, а также прохожая. Мужчина получил перелом пяточной кости, а женщина ЧМТ. Свидетели события вызвали бригаду скорой помощи, которая оказала первую помощь мужчине, а врачи диагностического центра - хирург Елена Кузькина и травматолог Дмитрий Ларичев доставили пострадавшую на каталке в отделение амбулаторной хирургии, где оказали первичную хирургическую помощь, провели противошоковую терапию, сделали КТ и ЭКГ, а затем передали пациентку бригаде скорой для транспортировки в стационар.
Администрация Центра сообщила о случившемся дирекции подрядчика и потребовала соблюдения мер безопасности при работе на объекте. Согласно договору между организациями, подрядчик обязан обеспечивать полную безопасность работ как для своих работников, так и для персонала заказчика и посторонних лиц", сообщает Оксана Козлова.
Фото Оксаны Козловой
"Строительные леса по ул. Пушкинской не были закреплены должным образом. В результате от порыва ветра упали. Пострадало два человека - рабочий, который накануне как раз и закреплял леса, а также прохожая. Мужчина получил перелом пяточной кости, а женщина ЧМТ. Свидетели события вызвали бригаду скорой помощи, которая оказала первую помощь мужчине, а врачи диагностического центра - хирург Елена Кузькина и травматолог Дмитрий Ларичев доставили пострадавшую на каталке в отделение амбулаторной хирургии, где оказали первичную хирургическую помощь, провели противошоковую терапию, сделали КТ и ЭКГ, а затем передали пациентку бригаде скорой для транспортировки в стационар.
Администрация Центра сообщила о случившемся дирекции подрядчика и потребовала соблюдения мер безопасности при работе на объекте. Согласно договору между организациями, подрядчик обязан обеспечивать полную безопасность работ как для своих работников, так и для персонала заказчика и посторонних лиц", сообщает Оксана Козлова.
Фото Оксаны Козловой
Викторм
Наталья
В липецке,на студеновской