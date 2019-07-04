Происшествия

47 минут назад

По вине липецких строителей на людей рухнули леса

3 1651
#травма на производстве #обрушение
По вине липецких строителей на людей рухнули леса

Травмы получили два человека

Как сообщает на своей страничке в Инстаграм пресс-секретарь воронежского облздрава Оксана Козлова, правилами безопасности сегодня пренебрегли работники липецкой подрядной организации, которые выиграли торги на ремонт фасада областного диагностического центра в Воронеже.

"Строительные леса по ул. Пушкинской не были закреплены должным образом. В результате от порыва ветра упали. Пострадало два человека - рабочий, который накануне как раз и закреплял леса, а также прохожая. Мужчина получил перелом пяточной кости, а женщина ЧМТ. Свидетели события вызвали бригаду скорой помощи, которая оказала первую помощь мужчине, а врачи диагностического центра - хирург Елена Кузькина и травматолог Дмитрий Ларичев доставили пострадавшую на каталке в отделение амбулаторной хирургии, где оказали первичную хирургическую помощь, провели противошоковую терапию, сделали КТ и ЭКГ, а затем передали пациентку бригаде скорой для транспортировки в стационар.

Администрация Центра сообщила о случившемся дирекции подрядчика и потребовала соблюдения мер безопасности при работе на объекте. Согласно договору между организациями, подрядчик обязан обеспечивать полную безопасность работ как для своих работников, так и для персонала заказчика и посторонних лиц", сообщает Оксана Козлова.

Фото Оксаны Козловой
3 1651
#травма на производстве #обрушение

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Викторм

6 минут назад
Жопоруки чертовы...
ответить

Наталья

31 минуту назад
В каком бардаке мы живем!!! Страна чудес просто.Женщина наверное за кап.ремонт платила исправно! Вот и получила!!
ответить

В липецке,на студеновской

37 минут назад
Делают капремонты ,чурки засрали и зассали все подвалы,вонь,никто их не контролирует,если делаешь им замечание-говорят прирежу! Утопия
ответить

Еще в рубрике

Водитель маршрутки объехал автобус по пассажирской площадке остановки
#дтп
24
Водитель маршрутки объехал автобус по пассажирской площадке остановки

сегодня, 14:46

Происшествия
«Морально и физически я уже уничтожена»
#УФСИН по Липецкой области #Антонина Орлова
57
«Морально и физически я уже уничтожена»

сегодня, 12:40

Происшествия
Липчанке сломали нос в «Евразии»
#избиение
192
Липчанке сломали нос в «Евразии»

сегодня, 12:06

Происшествия
Грабитель умчался на такси с места преступления
#грабеж #магазин #такси
10
Грабитель умчался на такси с места преступления

сегодня, 11:47

Происшествия
Окровавленный мужчина ни к кому не имеет претензий
#драка #маршрутка
22
Окровавленный мужчина ни к кому не имеет претензий

сегодня, 10:53

Происшествия
В Ельце горел автомагазин
#пожар
2
В Ельце горел автомагазин

сегодня, 10:47

Происшествия