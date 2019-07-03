Общество

01.07.2019 14:54

В центре Липецке появился ручей

10 4528
#утечка #
2
В центре Липецке появился ручей

Местные жители говорят, что рукотворный ручей течет уже несколько месяцев

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Союзная, рассказавшие о появившемся здесь неизвестно откуда ручье.

- Так называемый ручей течет уже несколько месяцев.  Географическая привязка – Союзная,4, метрах в 10 от этого здания, рассказал местный житель Евгений Бадулин.  – Причем ручей уже начал подмывать стену автомойки и течет прямо в гаражный кооператив «Лада». Я говорил с председателем кооператива, который рассказал, что уже давно бьется с этой проблемой… Действительно,  я сам обращался в минувшие выходные в аварийную службу, приезжали две машины, побыли немного и уехали. А ручей так и течет.
 

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#утечка #
2

Комментарии (10)

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Бывший слесарь ЛГЭК а

01.07.2019 18:15
Руки скоро появятся во всём центре города. Так как вес центр города особенно подводка к домам не меняется вообще со снования постройки. И получается как в Питере когда свалились люди.
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Рикитави

01.07.2019 18:03
Алё , гараж на соборной, счёт в студию.
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Едроты-задроты

01.07.2019 17:13
Это развал)
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ХА-ХА

01.07.2019 17:10
Быстрее набирайте воду, это очередной святой источник пробился, пока адепты РПЦ не набежали и воду не запретили набирать не в продаваемые ими баклахи.
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Sel00k

01.07.2019 17:03
Да там во всем районе течет из люков, например Ульяны Громовой, 2
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Зегеля

01.07.2019 16:57
Это в каком же месте центра Липецка такая улица? Что-то не припомню такой.
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Крокодил Гена.

01.07.2019 15:37
Квадра козлы и ссуки хватит обдирать людей.
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Негодяй

01.07.2019 15:33
Видел этот ручей , вода горячая ,потеря воды очень большая ,примерно 1 м/3 в 15-20 минут,течет давно наверно уже полгода точно,никому до этого дела нет ,а ведь это все из карманов конечных потребителей ,то есть наших с вами,вот так то !
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Проклятому путинскому режиму

01.07.2019 15:25
Не стесняйтесь поднимать таксу на горячую воду ,твари и мрази !
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Ха

01.07.2019 15:13
Во дворе ул. Ленина,3 горячий ручеек из теплотрассы течет всего 4 недели. Обращения в Квадру и прочие теплосети не дают эффекта. Типа "не удается установить владельца трубы в теплотрассе". Интересно, когда же чья-то аварийная бригада устранит течь?
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