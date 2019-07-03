В центре Липецке появился ручей

Местные жители говорят, что рукотворный ручей течет уже несколько месяцев

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Союзная, рассказавшие о появившемся здесь неизвестно откуда ручье.



- Так называемый ручей течет уже несколько месяцев. Географическая привязка – Союзная,4, метрах в 10 от этого здания, рассказал местный житель Евгений Бадулин. – Причем ручей уже начал подмывать стену автомойки и течет прямо в гаражный кооператив «Лада». Я говорил с председателем кооператива, который рассказал, что уже давно бьется с этой проблемой… Действительно, я сам обращался в минувшие выходные в аварийную службу, приезжали две машины, побыли немного и уехали. А ручей так и течет.





