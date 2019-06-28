Регоператор «ЭкоПром-Липецк» принимает батарейки!

Общеизвестный факт, что одна батарейка загрязняет 400 литров воды или 20 кв. метров почвы. Единственный способ обезопасить окружающий мир от химического загрязнения – сдать использованные аккумуляторы на утилизацию.

Акция по сбору батареек на Фестивале спорта показала, что многим липчанам небезразлична дальнейшая судьба опасных отходов, и они готовы собирать и сдавать отслужившие свой век батарейки. Для поддержания полезных экологических привычек «ЭкоПром-Липецк» принял решение установить емкости для сбора батареек в удобных для горожан местах.









Первые контейнеры установлены:

в Центре по обслуживанию физических лиц АО «ЭкоПром-Липецк» - ул. Ульяны Громовой, д.6 (ост. Центральный рынок),

в ТЦ «Радуга» - ул. Студеновская, д. 184 (в зоне банкоматов, рядом с центральным входом),

в Лицее №66 (ул. Меркулова, д.11а).

В ближайшее время еще несколько контейнеров будут установлены в торговых центрах и общественных местах города.



Все собранные элементы питания будут складироваться в специальном накопителе, а затем их направят на переработку. Сейчас на утилизацию попадает не более 1% от всех используемых в России батареек и аккумуляторов. Пока это очень низкий показатель, но вместе мы сможем изменить ситуацию и защитить окружающую среду от загрязнения.

АО "ЭкоПром-Липецк"



