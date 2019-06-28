Общество
42 минуты назад
Сергей Аксенов: «Монополист нам выкручивает руки за то, что мы захотели отказаться от его любви»
Директор ГУК «Октябрьская» рассказал GOROD48 о своем видении подоплеки конфликта с АО «Газпром газораспределение Липецк».
Вчера специалисты АО «Газпром газораспределение Липецк» приостановили подачу газа в дом №47 по проспекту 60 лет СССР, который обслуживает ГУК «Октябрьская». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Липецк», управляющая компания разорвала с компанией договоры на обслуживание всех домов, находящихся у нее в управлении, но в силе остались контракты на обслуживание квартир. При проверке исправности оборудования газовщики нашли утечки. Устранить их без отключения газа было невозможно. Вчера же ГУК «Октябрьская» отозвала свое уведомление о расторжении договора с газовой компании на обслуживание общедомового оборудования, и жителям дома газ снова включили.
Однако обратившийся сегодня в GOROD48 директор ГУК «Октябрьская» Сергей Аксенов сообщил о том, что решение о расторжении договора с АО «Газпром газораспределение Липецк» - временное, и принято оно было из-за того, что компания не захотела оставлять людей в заложниках такого решения:
- Еще недавно АО «Газпром газораспределение Липецк» был монополистом в техническом обслуживании внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО). А сегодня данные работы выполняют и другие лицензированные организации. Поэтому мы приняли решение разорвать договор на ТО ВДГО с АО «Газпром газораспределение Липецк» и заключить другой, с организацией, услуги которой на четверть дешевле без потери качества обслуживания. 10 июня мы отправили в адрес АО «Газпром газораспределение Липецк» уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, а уже 26 числа ощутили на себе всю мощь давления со стороны этой структуры.
Главный инженер АО «Газпром газораспределение Липецк» сообщил Сергею Аксенову о том, что при проведении работ во втором подъезде была выявлена неисправность муфты и контргайки после крана на вводе, а в третьем подъезде - негерметичность крана на вводе.
- По-моему, одновременная утечка газа на вводах в два подъезда просто невозможна ввиду того, что газораспределительные сети находятся в ведении АО «Газпром газораспределение Липецк», с которым у нас был договор на обслуживание 20 февраля 2015 года. Но если верить этой организации, то одновременный выход из строя двух кранов на вводах говорит о качестве, в кавычках, ее работы! А ведь действовавшим договором с АО «Газпром газораспределение Липецк» было предусмотрено не только устранение потенциально аварийных ситуаций, но и их предупреждение. Считаю, что даже если утечка газа на доме №47 и была, то ее работники АО «Газпром газораспределение Липецк» обнаружили совершенно случайно. Кстати, договором предусмотрено, что специалисты этой организации должны уведомлять управляющую компанию о том, что они желают осмотреть внутридомовое газовое оборудование, но нас о визите не предупредили. Да и как это могло произойти, если этот дом не находится в июньском графике АО «Газпром газораспределение Липецк»? И да, мы обзвонили почти всех жителей этого дома и выяснили, что ни к кому из них специалисты АО «Газпром газораспределение Липецк» не заходили, и ни у кого из жильцов нет собственных договоров на ТО ВДГО с этой структурой. Считаю поэтому, что монополист нам выкручивает руки за то, что мы захотели отказаться от его любви, - говорит директор управляющей компании.
Как известно, все инженерные сети и коммуникации до стены дома находятся в ведении ресурсоснабжающих организаций. Следовательно, краны, муфты и контргайки, если они не в доме, а снаружи, должны содержаться за счет собственников этого имущества. «А мы четыре года платили газовикам за это оборудование», - говорит Сергей Аксенов.
По словам директора ГУК «Октябрьская», в 2016-2017 годах по требованию АО «Газпром газораспределение Липецк» компания провела все мероприятия по техобслуживанию ВДГО в домах, которые обслуживает, выявила ряд недостатков, написала об этом газовикам, но так и не получила от них ответ об их устранении. При этом «Октябрьская» от АО «Газпром газораспределение Липецк» регулярно получает счета за якобы проведенное техобслуживание.
- Мы продолжим юридическую работу, направленную на расторжение договора с монополистом. Заявляю, что мы заключим договор с организацией, которая предоставит более выгодные финансовые условия для жителей домов, которые мы обслуживаем, которая обеспечит прозрачность работ по ТО ВДГО, обеспечит комфорт и безопасность людей, - говорит Сергей Аксенов.
Однако обратившийся сегодня в GOROD48 директор ГУК «Октябрьская» Сергей Аксенов сообщил о том, что решение о расторжении договора с АО «Газпром газораспределение Липецк» - временное, и принято оно было из-за того, что компания не захотела оставлять людей в заложниках такого решения:
- Еще недавно АО «Газпром газораспределение Липецк» был монополистом в техническом обслуживании внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО). А сегодня данные работы выполняют и другие лицензированные организации. Поэтому мы приняли решение разорвать договор на ТО ВДГО с АО «Газпром газораспределение Липецк» и заключить другой, с организацией, услуги которой на четверть дешевле без потери качества обслуживания. 10 июня мы отправили в адрес АО «Газпром газораспределение Липецк» уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, а уже 26 числа ощутили на себе всю мощь давления со стороны этой структуры.
Главный инженер АО «Газпром газораспределение Липецк» сообщил Сергею Аксенову о том, что при проведении работ во втором подъезде была выявлена неисправность муфты и контргайки после крана на вводе, а в третьем подъезде - негерметичность крана на вводе.
- По-моему, одновременная утечка газа на вводах в два подъезда просто невозможна ввиду того, что газораспределительные сети находятся в ведении АО «Газпром газораспределение Липецк», с которым у нас был договор на обслуживание 20 февраля 2015 года. Но если верить этой организации, то одновременный выход из строя двух кранов на вводах говорит о качестве, в кавычках, ее работы! А ведь действовавшим договором с АО «Газпром газораспределение Липецк» было предусмотрено не только устранение потенциально аварийных ситуаций, но и их предупреждение. Считаю, что даже если утечка газа на доме №47 и была, то ее работники АО «Газпром газораспределение Липецк» обнаружили совершенно случайно. Кстати, договором предусмотрено, что специалисты этой организации должны уведомлять управляющую компанию о том, что они желают осмотреть внутридомовое газовое оборудование, но нас о визите не предупредили. Да и как это могло произойти, если этот дом не находится в июньском графике АО «Газпром газораспределение Липецк»? И да, мы обзвонили почти всех жителей этого дома и выяснили, что ни к кому из них специалисты АО «Газпром газораспределение Липецк» не заходили, и ни у кого из жильцов нет собственных договоров на ТО ВДГО с этой структурой. Считаю поэтому, что монополист нам выкручивает руки за то, что мы захотели отказаться от его любви, - говорит директор управляющей компании.
Как известно, все инженерные сети и коммуникации до стены дома находятся в ведении ресурсоснабжающих организаций. Следовательно, краны, муфты и контргайки, если они не в доме, а снаружи, должны содержаться за счет собственников этого имущества. «А мы четыре года платили газовикам за это оборудование», - говорит Сергей Аксенов.
По словам директора ГУК «Октябрьская», в 2016-2017 годах по требованию АО «Газпром газораспределение Липецк» компания провела все мероприятия по техобслуживанию ВДГО в домах, которые обслуживает, выявила ряд недостатков, написала об этом газовикам, но так и не получила от них ответ об их устранении. При этом «Октябрьская» от АО «Газпром газораспределение Липецк» регулярно получает счета за якобы проведенное техобслуживание.
- Мы продолжим юридическую работу, направленную на расторжение договора с монополистом. Заявляю, что мы заключим договор с организацией, которая предоставит более выгодные финансовые условия для жителей домов, которые мы обслуживаем, которая обеспечит прозрачность работ по ТО ВДГО, обеспечит комфорт и безопасность людей, - говорит Сергей Аксенов.
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