Общество

36 минут назад

«Эти «люди» пьют и тут же гадят...»

2 713
#нарушение тишины
«Эти «люди» пьют и тут же гадят...»

Липчанка жалуется на шумные компании под окнами дома на площади Мира.

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В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Анна. Женщина устала терпеть постоянные ночные «концерты» под окнами жилых домов на площади Мира. Анна отмечает, что там практически каждую ночь устраивают «гулянки». Молодежь шумно веселится с 22 до 02 часов: приезжает на машинах, громко включает музыку, выпивают и поют.

- Эта молодежь не уважает ни себя, ни окружающих. На замечания отвечают оскорблениями.  Эти «люди» пьют и тут же гадят... - считает Анна.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полиция уже разыскивает участников шумных ночных посиделок. 22 июня на площадь Мира выезжал наряд. Оттуда поступила жалоба на нарушение тишины в ночное время и распитие спиртного. Материалы проверки уже находятся у участкового. Сейчас устанавливаются причастные к нарушениям лица. Виновников привлекут к административной ответственности.
2 713
#нарушение тишины

Комментарии (2)

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768

16 минут назад
нет Анюта , это реалии , АМЕРИКАНЦЫ говорят проще , ищите бабло , покупайте жильё в ХОРОШЕМ РАЙОНЕ , всё !
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На Ж/Д Вокзале

31 минуту назад
Такая же фигня , "Хуторок" там ... Так пьют и гадят, все вокруг засрано !.
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