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Погода в Липецке
В Липецке спасатели эвакуировали со льда рыбака с инсультом
Происшествия
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Происшествия
570
сегодня, 17:00

В Липецке спасатели эвакуировали со льда рыбака с инсультом

67-летнему рыбаку стало плохо прямо на льду.

Липецке сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах и Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области эвакуировали рыбака, которому стало плохо.

Как сообщили в пресс-службе управления ГПСС, сегодня марта на льду Юшенского затона, что недалеко от Матырского водохранилища, любитель весенней рыбалки внезапно почувствовал себя плохо и у него начались судороги. Выяснилось, что у 67-летнего рыболова случился инсульт

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Спасатели вовремя оказали пострадавшему первую помощь, затем аккуратно погрузили в катер на воздушной подушке и доставили на берег. Там уже ждали медики скорой помощи, которым и передали рыбака.

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Фото управления ГПСС Липецкой области


Спасение
эвакуация
рыбак
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