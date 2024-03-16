В Липецке спасатели эвакуировали со льда рыбака с инсультом

67-летнему рыбаку стало плохо прямо на льду.

Липецке сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах и Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области эвакуировали рыбака, которому стало плохо.

Как сообщили в пресс-службе управления ГПСС, сегодня марта на льду Юшенского затона, что недалеко от Матырского водохранилища, любитель весенней рыбалки внезапно почувствовал себя плохо и у него начались судороги. Выяснилось, что у 67-летнего рыболова случился инсульт





Спасатели вовремя оказали пострадавшему первую помощь, затем аккуратно погрузили в катер на воздушной подушке и доставили на берег. Там уже ждали медики скорой помощи, которым и передали рыбака.



Фото управления ГПСС Липецкой области

