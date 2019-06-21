Экономика
45 минут назад
Коровы вывели Липецкую область в топ-3 по России
Министерство сельского хозяйства отметило успехи региона в надоях.
По оперативным данным Министерства сельского хозяйства РФ лидерами среди регионов по среднесуточному надою от коровы являются предприятия Ленинградской (23,6 кг), Калужской (22,8 кг), Липецкой (22,4 кг), Калининградской (22,0 кг) и Тульской (22,0 кг) областей. Как сообщает ведомство, средний надой молока от одной коровы за сутки на предприятиях сельского хозяйства составил 17,72 кг, что почти на килограмм больше, чем годом ранее.
Суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями достиг 48,7 тысяч тонн, что на 3,5% больше аналогичного показателя за прошлый год (в 2018 г. – 47,0 тысяч тонн).
Заметим, что годом ранее Липецкая область по надоям попадала только в топ-10 по России. Тогда среднесуточные надои молока в регионе составили 20,7 кг, в среднем по стране от одной коровы в сутки получали 16,95 кг.
Суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями достиг 48,7 тысяч тонн, что на 3,5% больше аналогичного показателя за прошлый год (в 2018 г. – 47,0 тысяч тонн).
Заметим, что годом ранее Липецкая область по надоям попадала только в топ-10 по России. Тогда среднесуточные надои молока в регионе составили 20,7 кг, в среднем по стране от одной коровы в сутки получали 16,95 кг.
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