Картель «наварил» на липецкой медицине 85 млн рублей

Силовики и антимонопольщики выявили сговор на торгах.

Комиссия Липецкого УФАС России выявила сговор на госзакупках для регионального управления здравоохранения и подведомственных ему учреждений. Три компании договорились действовать на торгах по поставке медицинских товаров и услуг так, чтобы отсечь конкурентов и поддерживать на торгах высокую стоимость лотов, в итоге, побеждая в аукционах.



Как указано в материалах УФАС, сведения о подозрительных действиях трех компаний на 46 торгах в 2017-2018 годах поступили в антимонопольную службу от УФСБ по Липецкой области. Антиномопольщики проверили документацию фирм и их действия на аукционах. В ходе проверки установлено, что потенциальных подрядчики по чуть-чуть снижали стоимость закупки с одних и тех же IP-адресов с интервалом в 5-15 минут.



Участие в торгах с одного IP-адреса, а также то, что заявки на аукционы имеют одного и того же автора файлов, свидетельствует о наличии связи между хозяйствующими субъектами и об их регулярном взаимодействии между собой, уверены в УФАС по Липецкой области. Кроме того, антимонопольщики вскрыли, что три компании активно давали друг другу беспроцентные займы через банк. Вместе с эти удалось подсчитать, сколько картель заработал на липецкой медицине. По оценке УФАС сумма превышает 85,4 млн рублей.



Комиссия признала факт нарушения закона о защите конкуренции — создание картеля. В отношении компаний заведут административные дела. Также антимонопольщики отправят материалы своей проверки в УМВД по Липецкой области. Комиссия считает, что участники картеля нарушили ст. 178 УК РФ. За ограничение конкуренции могут наказать солидными штрафами или посадить за решетку.