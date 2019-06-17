ОНФ: дороги в Липецке становятся лучше

Но недоделок хватает

Общероссийский Народный Фронт вновь вышел на дороги Липецка. Уже второй день по улицам города курсирует отряд федерального проекта «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог». Для этих людей Липецк уже давно известен, поэтому общее представление о том, как меняются дороги в городе, они имеют.Сегодня активисты пригласили в рейд журналистов. Первой точкой стала улица Фрунзе от пересечения с улицей Октябрьской до перекрестка с улицей Неделина.По документам, которые пришли на имя депутата Государственной Думы и координатора проекта Александра Васильева, этот участок был отремонтирован в прошлом году и ближайшие несколько лет будет находиться на гарантии. Вот только качества ремонта оставляет желать лучшего – люки ливневой канализации просели, асфальт вокруг колодца отсутствует.- Не может быть, чтобы его год назад ремонтировали - удивилась представительница областного управления дорог.- Смотрите, ответ администрации Липецка за подписью Уваркиной, - показал на ноутбуке документ эксперт проекта Дмитрий Цопов.Также общественники обратили внимание на перекрёсток улиц Крайней и 8-го марта. На это место раньше постоянно жаловались липчане: и дороги в ямах, и перейти дорогу сложно. Сегодня здесь стоит искусственная неровность, которая отвечает всем нормативам.- В этом плане Липецк впереди планеты всей, - отметил Иван Алексеев. – Практика строительства искусственных неровностей хорошо зарекомендовала себя. В Липецке она распространена во многих местах. Правда, здесь не хватает еще дополнительного освещения, необустроен съезд.Следующим объектом внимания «фронтовиков» стала разметка. Замеры белых полос термопластика провели на улице Плеханова.- Если она была нанесена в прошлом году, то показатели яркости в дневное время и отражения ночью соответствуют норме, но для текущего года она уже не дотягивает, - говорит Иван Алексеев.Вот только уточнить этот вопрос было не у кого. Несмотря на все разосланные приглашения, представители администрации Липецка объезд проигнорировали. Не местные «фронтовики» вспомнили добрым словом экс-председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка Алексея Бахтина.- Каждую неделю он звонил и сверял новые появившиеся участки на карте убитых дорог, или даже сам дополнял, - между собой обсуждали общественники работу городских чиновников.Причины отсутствия главного смотрителя и других чиновников мэрии выяснить так и не удалось. Местные общественники могли только гадать: то ли критики испугались слуги народа, которой в этот раз было как никогда мало, то ли не хотели услышать, что за время руководством города Сергеем Ивановым «фронтовики» отметили серьезную динамику улучшения качества дорожной сети в Липецке.- Те участки дорог, которые на нашу карту добавляли жители Липецка, требуют актуализации, - в конце объезда отметил Дмитрий Цопов. – По вашему городу сейчас добавлено 200 участков. 40 из них уже отремонтированы, но приведенных в порядок дорог гораздо больше. Та же улица 50 лет НЛМК уже не является аварийной, хоть и вся в латках. Мы были в вашем городе в 2015 и в 2017 годах. Видели, что город находился в более плачевном состоянии, чем сейчас. Взять ту же улицу Советскую или 8-го марта, где мы находили огромные ямы. Сейчас люди начали обращать внимание уже на периферийные дороги, например, улицы Вавилова или переулок Ландшафтный.Напомним, что проект «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» - это интерактивная карта, куда каждый житель страны может занести разбитый или не соответствующий нормам участок дорог, подкрепив информацию фотографиями. Эта информация проверяется, после чего представители ОНФ начинают взаимодействовать с органами власти по вопросам ремонта. В текущем году «фронтовики» смотрят не только за разбитыми и гарантийными участками дорог, но и контролируют работы, проведенные в рамках федерального проект «Безопасные и качественные дороги».