Общество

сегодня, 12:58

ОНФ: дороги в Липецке становятся лучше

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#дороги #ремонт
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ОНФ: дороги в Липецке становятся лучше

Но недоделок хватает

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Общероссийский Народный Фронт вновь вышел на дороги Липецка.  Уже второй день по улицам города курсирует отряд федерального проекта «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог». Для этих людей Липецк уже давно известен, поэтому общее представление о том, как меняются дороги в городе, они имеют.

Сегодня активисты пригласили в рейд журналистов. Первой точкой стала улица Фрунзе от пересечения с улицей Октябрьской до перекрестка с улицей Неделина.

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По документам, которые пришли на имя депутата Государственной Думы и координатора проекта Александра Васильева, этот участок был отремонтирован в прошлом году и ближайшие несколько лет будет находиться на гарантии. Вот только качества ремонта оставляет  желать лучшего – люки ливневой канализации просели, асфальт вокруг колодца отсутствует.

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- Не может быть, чтобы его год назад ремонтировали - удивилась представительница областного управления дорог.

- Смотрите, ответ администрации Липецка за подписью Уваркиной, - показал на ноутбуке  документ эксперт проекта Дмитрий Цопов.

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Также общественники обратили внимание на перекрёсток улиц Крайней и 8-го марта. На это место раньше постоянно жаловались липчане: и дороги в ямах, и перейти дорогу сложно. Сегодня здесь стоит искусственная неровность, которая отвечает всем нормативам.

- В этом плане Липецк впереди планеты всей, -  отметил Иван Алексеев. – Практика строительства искусственных неровностей хорошо зарекомендовала себя. В Липецке она распространена во многих местах. Правда, здесь не хватает еще дополнительного освещения, необустроен съезд.

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Следующим объектом внимания «фронтовиков»  стала разметка. Замеры белых полос термопластика провели на улице Плеханова.

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- Если она была нанесена в прошлом году, то показатели яркости в дневное время и отражения ночью соответствуют норме, но  для текущего года она уже не дотягивает, - говорит Иван Алексеев.

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Вот только уточнить этот вопрос было не у кого. Несмотря на все разосланные приглашения, представители администрации Липецка объезд проигнорировали.  Не местные «фронтовики»  вспомнили добрым словом экс-председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка Алексея Бахтина.

 - Каждую неделю он звонил и сверял новые появившиеся участки на карте убитых дорог, или даже сам дополнял, - между собой обсуждали общественники работу городских чиновников.

Причины отсутствия главного смотрителя и других чиновников мэрии выяснить так и не удалось. Местные общественники могли только гадать: то ли критики испугались слуги народа, которой в этот раз было как никогда мало, то ли не хотели услышать, что за время руководством города Сергеем Ивановым «фронтовики» отметили серьезную динамику улучшения качества дорожной сети в Липецке.

- Те участки дорог, которые на нашу карту добавляли жители Липецка, требуют актуализации, - в конце объезда отметил Дмитрий Цопов. – По вашему городу сейчас добавлено 200 участков. 40 из них уже отремонтированы, но приведенных в порядок дорог гораздо больше. Та же улица 50 лет НЛМК уже не является аварийной, хоть и вся в латках. Мы были в вашем городе в 2015 и в 2017 годах. Видели, что город находился в более плачевном состоянии, чем сейчас. Взять ту же улицу Советскую или 8-го марта, где мы находили огромные ямы. Сейчас люди начали обращать внимание уже на периферийные дороги, например, улицы Вавилова или переулок Ландшафтный. 

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Напомним, что проект «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» - это интерактивная карта, куда каждый житель страны может занести разбитый или не соответствующий нормам участок дорог, подкрепив информацию фотографиями. Эта информация проверяется, после чего представители ОНФ начинают взаимодействовать с органами власти по вопросам ремонта. В текущем году «фронтовики» смотрят не только за разбитыми и гарантийными участками дорог, но и контролируют работы, проведенные в рамках федерального проект «Безопасные и качественные дороги».

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#дороги #ремонт
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Комментарии (4)

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Александр

9 минут назад
Один вопрос, ГДЕ?
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Viktors

12 минут назад
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Соседка

31 минуту назад
Это в каком месте они лучше стали.Дороги хуже не куда,ни в одном регионе нет таких разбитых дорог и что самое ужасное,новые еще хуже старых все в ямах с люками или кочки где люки
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Это что ещё за ОНФ ?

сегодня, 13:27
Это подпевалы Путина, которые одобрили пенсионную реформу. Гнать их ссаными тряпками с дороги.Уроды.
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