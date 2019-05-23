Стая бродячих собак в Задонском районе убивает домашний скот

Собаки приходят из леса

Жители села Уткино Задонского района бьют тревогу - стая бродячих собак, приходящих из леса, уже несколько дней держит в страхе местное население.

Как рассказали местные жители, собаки, видимо оставляемые на трассе М-4 людьми, то есть, избавляющиеся от надоевших домашних питомцев, сбиваются в стаи, и живут в ближайших от трассы лесах. Собаки почти все в ошейниках, но видно, что одичавшие.

Ведут себя псы как волки. Подкапывают лазы под забором, нападают на домашний скот во дворах, и загрызают насмерть живность. Так на одном подворье убили всю птицу, напали на пасущуюся козу с козлятами. Козлят загрызли, а козе вырвали вымя.

В многодетной семье, держащих баранов, псы «зарезали» 5 взрослых баранов и несколько молодых.

Стали собаки нападать и на людей. Вчера набросились на женщину, ведущую ребенка в детский сад. Ей пришлось вернуться домой.

От собак местные мужики защищаются кто как может. Двух собак, во время нападения на подворье, закололи вилами.

Местные жители обратились за помощью к властям.

Фото: in-plus.biz