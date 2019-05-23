Происшествия

14 минут назад

Стая бродячих собак в Задонском районе убивает домашний скот

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#собаки #стаи
Стая бродячих собак в Задонском районе убивает домашний скот

Собаки приходят из леса

Жители села Уткино Задонского района бьют тревогу - стая бродячих собак, приходящих из леса, уже несколько дней держит в страхе местное население.

Как рассказали местные жители, собаки, видимо оставляемые на трассе М-4 людьми, то есть, избавляющиеся от надоевших домашних питомцев, сбиваются в стаи, и живут в ближайших от трассы лесах. Собаки почти все в ошейниках, но видно, что одичавшие. 

Ведут себя псы как волки. Подкапывают лазы под забором, нападают на домашний скот во дворах,  и загрызают насмерть живность. Так  на одном подворье убили всю птицу, напали на пасущуюся козу с козлятами. Козлят загрызли, а козе вырвали вымя.

В многодетной семье, держащих баранов, псы «зарезали» 5 взрослых баранов и несколько молодых. 

Стали собаки нападать и на людей. Вчера набросились на женщину, ведущую ребенка в детский сад. Ей пришлось вернуться домой.

От собак местные мужики защищаются кто как может. Двух собак, во время нападения на подворье, закололи вилами.

Местные жители обратились за помощью к властям. 

Фото: in-plus.biz

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#собаки #стаи

Комментарии (4)

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Лена

4 минуты назад
В лесу они звереют. Скоро будут нападать на детей! Артамонов! Займитесь! Самое время себя попиарить. А то пиарит себя, позвонив выпускнице мединститута в с. Пушкино Добринского нашего района, мол, дадим деньги и жилье. Да она и так их отсудила в суде по праву
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Klm

5 минут назад
А охотников ,что в селе нет ? Или арбалетчиков ,лучников ,страйкболистов ?
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Сенсей

7 минут назад
Анальный с планшеты, ты где? Клич подан)...
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гостья

7 минут назад
и кто виноват в этом? а виноваты люди, которые выбрасывают животных.....
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