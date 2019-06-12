Итоги пляжных баталий на Набережной: все «золото» досталось «Подмосковью»

Липчан на пьедестале нет, но результат Натальи Някиной стал лучшим за всю историю среди женщин, имеющих отношение к Липецку.

Подведены итоги 1-го этапа чемпионата России по пляжному волейболу, который в течение 4-х дней проходил на липецкой Набережной. «Золотые» медали и у мужчин, и у женщин завоевали представители волейбольного клуба «Подмосковье».

В финале мужского турнира Илья Лешуков и Константин Семёнов довольно легко взяли верх над Сергеем Алфимовым и Александром Ужеговым – первый представляет ВК «Реутов», второй – ВК «Касимов». Счет финала 21:15, 21:16.

К слову, для Семенова победа стала подарком к 30-летию, которое он отпраздновал именно в день финала. Теперь Константину и его напарнику предстоит готовиться к чемпионату мира-2019, который стартует в немецком Гамбурге 28 июня.

Более зрелищным во всех смыслах получился финал у женщин. «Золотые» медали оспаривали две пары из ВК «Подмосковье» - в итоге Дарья Мастикова и Полина Цыганова взяли верх над одноклубницами Александрой Моисеевой и Екатериной Сырцевой в трех партиях - 21:16, 15:21, 15:7.

Липчане до пьедестала почета не добрались, но либеро «Липецка» Наталья Някина в паре с Ксенией Хакимзяновой добралась до четвертьфинала – правда, пара официально представляла не наш город, а Казань. Но в любом случае – это лучший женский результат в чемпионатах России, имеющий отношение к Липецку.