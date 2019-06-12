Спорт

59 минут назад

Итоги пляжных баталий на Набережной: все «золото» досталось «Подмосковью»

286
#Пляжный волейбол
Итоги пляжных баталий на Набережной: все «золото» досталось «Подмосковью»

Липчан на пьедестале нет, но результат Натальи Някиной стал лучшим за всю историю среди женщин, имеющих отношение к Липецку.

Подведены итоги 1-го этапа чемпионата России по пляжному волейболу, который в течение 4-х дней проходил на липецкой Набережной. «Золотые» медали и у мужчин, и у женщин завоевали представители волейбольного клуба «Подмосковье».

В финале мужского турнира Илья Лешуков и Константин Семёнов довольно легко взяли верх над Сергеем Алфимовым и Александром Ужеговым – первый представляет ВК «Реутов», второй – ВК «Касимов». Счет финала 21:15, 21:16.

К слову, для Семенова победа стала подарком к 30-летию, которое он отпраздновал именно в день финала. Теперь Константину и его напарнику предстоит готовиться к чемпионату мира-2019, который стартует в немецком Гамбурге 28 июня.

Более зрелищным во всех смыслах получился финал у женщин. «Золотые» медали оспаривали две пары из ВК «Подмосковье» - в итоге Дарья Мастикова и Полина Цыганова взяли верх над одноклубницами Александрой Моисеевой и Екатериной Сырцевой в трех партиях - 21:16, 15:21, 15:7.

Липчане до пьедестала почета не добрались, но либеро «Липецка» Наталья Някина в паре с Ксенией Хакимзяновой добралась до четвертьфинала – правда, пара официально представляла не наш город, а Казань. Но в любом случае – это лучший женский результат в чемпионатах России, имеющий отношение к Липецку.

286
#Пляжный волейбол

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ельчанин Кирилл Гоцук признан лучшим защитником ФНЛ
Ельчанин Кирилл Гоцук признан лучшим защитником ФНЛ

сегодня, 15:08

Спорт
Липчанка выиграла чемпионат России по легкой атлетике среди глухих
#Легкая атлетика
2
Липчанка выиграла чемпионат России по легкой атлетике среди глухих

вчера, 20:10

Спорт
Сенсация: липецкий мини-футбол пополнят игроки столичного «Спартака»
#Мини-футбол #"Спартак" (Москва)
6
Сенсация: липецкий мини-футбол пополнят игроки столичного «Спартака»

вчера, 17:37

Спорт
Первенство области по бильярду завершилось сенсацией (ФОТО)
#Бильярд #Артем Неверов #Дмитрий Бугро
3
Первенство области по бильярду завершилось сенсацией (ФОТО)

вчера, 16:38

Спорт
Молодой стрелок из Липецка выполнил норматив «международника» в «звездной» компании
#Пулевая стрельба #мсмк #Александр Васильев
5
Молодой стрелок из Липецка выполнил норматив «международника» в «звездной» компании

вчера, 15:24

Спорт
Гигантского карпа выловили во время Кубка Липецкой области по рыболовному спорту
18
Гигантского карпа выловили во время Кубка Липецкой области по рыболовному спорту

вчера, 12:45

Спорт