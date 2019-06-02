«Металлург» разгромил «Квант» и завоевал первые медали за 11 лет

А вот Николай Иванников лучшим бомбардиром «Центра» не стал, несмотря на сегодняшний «дубль».



В заключительном туре липецкий «Металлург» на своем поле обыграл обнинский «Квант» - 5:1 и впервые за долгое время завоевал «бронзовые» медали группы «Центр».



Липчане не стали откладывать дело в долгий ящик. Уже на 4-й минуте «Металлург» перехватил мяч в центре поля, организовал численное преимущество в атаке и забил: в передачи Глеба Подковырова мяч уже в пустые ворота переправил Николай Иванников.



Иванникову забивать нужно было больше всех, ведь он борется за звание лучшего бомбардира группы «Центр».



На 21-й минуте «Металлург» заработал пенальти, и было несколько странно, почему к мячу подошел не Иванников, а Андрей Овчинников. Тем не менее, удар у полузащитника получился из разряда не берущихся, и липчане повели – 2:0.



«Красно-черные» раскрепостились и продолжали атаковать – после подачи с углового Константин Титов головой пробил в перекладину (третье попадание в каркас ворот за два последних домашних матча!).



Ближе к перерыву Сергей Чернышов, еще не забивавший в весенней части чемпионата, блеснул дриблингом и закатил в дальний угол ворот «Кванта» третий мяч.



В перерыве липецкая команда узнала, что конкуренты в споре за «бронзу» динамовцы Брянска после первого тайма проигрывают на своем поле саратовскому «Соколу» - 0:1. Впрочем, в случае победы липчан смотреть на результат брянской игры все равно не было бы смысла, ведь липчане выше «Динамо» по дополнительным показателям. Но сам по себе этот факт лишний раз подчеркивал, что «бронзы» липчан мог лишить уже катаклизм, уровня землетрясения или третьей мировой войны.



Второй тайм вылился в сплошной праздник. Болельщики аплодировали, футболисты играли в свое удовольствие. Восхитительную комбинацию липчане провели на 56-й минуте Чернышов обыграл нескольких соперников. Сделал подачу в штрафную, где Овчинников головой скинул мяч на Иванникова, которому оставалось только внести мяч в ворота – 4:0.



Иванников завершил сезон с 15-ю голами, но не выиграл гонку бомбардиров в "Центре". Иван Сергеев из столичного "Торпедо" сегодня оформил покер в гостевом матче с "Химками-М" (4:1) и завершил сезон с 16-ю голами. К слову, Сергеев выиграл гонку бомбардиров "Центра" и в прошлом сезоне в составе "Строгино".



На 70-й минуте гол престижа у «Кванта» забил вышедший на замену Павел Гуров, поразивший ближний угол ворот Михаила Алфимова.



Но точку в матче поставили липчане: на 80-й минуте только появившийся на поле Сергей Белоусов отправил пятый мяч в сетку ворот гостей.



К слову, в последний раз «Металлург» завоевывал медали по итогам сезона в далеком 2008 году – тогда это были не «бронзовые», а «золотые» медали, «Центра» и наша команда вышла в первый дивизион (нынешнюю ФНЛ). Впрочем, и футбол тогда был другим. Задачи высокими, а деревья – большими.

