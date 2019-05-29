Общество

17 минут назад

Во Льве-Толстом безработный выплатил по алиментам 400 тысяч рублей

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#Приставы #УФССП #алименты.
Во Льве-Толстом безработный выплатил по алиментам 400 тысяч рублей

Одна из побудивших его расплатиться причин - возможность лишиться летнего отдыха за рубежлм.

Судебным приставам Лев-Толстовского района Липецкой области удалось заставить крупного должника по алиментам погасить долг в размере 400 тысяч рублей.

Как сообщили в ведомстве, мужчина нигде официально не работал, поэтому его выплаты на содержание ребенка были незначительными и нерегулярными.

В итоге приставам пришлось прибегнуть к принудительным мерам взыскания – проверку банковских счетов, арест имущества и т.д. Только после этих мер должник решил расплатиться и погасил долг целиком. В УФССП по Липецкой области подчеркнули, что одним из серьезных побудительных мотивов для должника стала перспектива лишиться летнего отдыха за границей, т. К. выезд за пределы РФ ему тоже был запрещен.

Фото travel-wiki.ru

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#Приставы #УФССП #алименты.

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