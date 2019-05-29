Во Льве-Толстом безработный выплатил по алиментам 400 тысяч рублей

Одна из побудивших его расплатиться причин - возможность лишиться летнего отдыха за рубежлм.

Судебным приставам Лев-Толстовского района Липецкой области удалось заставить крупного должника по алиментам погасить долг в размере 400 тысяч рублей.

Как сообщили в ведомстве, мужчина нигде официально не работал, поэтому его выплаты на содержание ребенка были незначительными и нерегулярными.

В итоге приставам пришлось прибегнуть к принудительным мерам взыскания – проверку банковских счетов, арест имущества и т.д. Только после этих мер должник решил расплатиться и погасил долг целиком. В УФССП по Липецкой области подчеркнули, что одним из серьезных побудительных мотивов для должника стала перспектива лишиться летнего отдыха за границей, т. К. выезд за пределы РФ ему тоже был запрещен.



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