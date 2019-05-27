Общество

11 минут назад

Митинг в честь Дня погранвойск состоится завтра на площади Героев

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#День пограничноков #перекрытие движения
Митинг в честь Дня погранвойск состоится завтра на площади Героев

В связи с мероприятием будет временно ограничено движение транспорта.

Завтра в 10.00 на площади Героев в Липецке начнется митинг в честь Дня пограничных войск. 

Традиционно он закончится торжественным шествием по улице Зегеля и Петровскому спуску до площади Революции.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с проведением мероприятия в движение общественного транспорта будут внесены коррективы.

Так, с 10:00 до 12:00 в период движения участников праздничного митинга, посвященного Дню пограничника, по маршруту «пл. Героев – ул. Зегеля – пл. Плеханова – ул. Зегеля – Петровский проезд – пл. Революции» движение автобусов маршрутов №№ 2 «ж/д вокзал – ул. Доменщиков», 9, 11, 12 «ж/д вокзал – Чаплыгинское шоссе», 22, 24, 24А, 33, 36, 48, 300, 302, 306, 311, 315, 322, 324, 325, 345, 346, 347, 352, 359 на указанном участке улично-дорожной сети будет осуществляться в режиме ожидания.

По мере прохождения колонны движение восстановится и будет осуществляться по утвержденному расписаниям.

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#День пограничноков #перекрытие движения

Комментарии (2)

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дальнобой

2 минуты назад
Надо бы перекрыть все дороги в Липецке. Авто предназначен для поездки на длинные растояния, а в городе надо ездить на городском ОТ или на велосипедах.
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Лозунг

5 минут назад
Пограничники ! Доблестно сторожите имущество Ротенберга, Усманова и Абрамовича !
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