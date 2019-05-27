Общество
35 минут назад
Доброе утро, Липецк!
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Сегодня 27 мая, год 2019 от Рождества Христова. В России нынче День библиотек. В Кыргызстане, кстати, тоже.
«В добрый час, друзья, в добрый час…»
Почти у каждого в жизни случаются моменты, когда ему кажется, что он совершенно, абсолютно ничего в этой жизни не понимает. Такое бывает, например, когда не успеешь сгруппироваться, обезопасить себя, и случайно увидишь по телевизору выступление Стаса Михайлова. Подставишься, так сказать.
У эрудированного человека сразу возникает ассоциативный ряд. Он начинает подозревать, что тема продажи души дьяволу в литературе и кино – не такой уж и вымысел. Иначе как объяснить феномен популярности некоторых персонажей?
А потом заглянешь этак в календарь и узнаешь, что в этом самый день, 27 мая, в 1969 году была основана группа «Машина времени». И этот же самый день считается датой основания группы «Сплин» - это было в 1994 году. И сразу как-то отпускает. Да ничего, думаешь. Все нормально. И для меня в этом грешном мире тоже что-то придумано. Да что там – все для меня! Рассветы и туманы… Для меня - моря и океаны, для меня – цветочные поляны… Для меня…
Музыкальная пауза
Если вы потерпите пару минут вступления в этом клипе (или просто промотаете), то услышите очень приятную песню. Когда мы познакомились с творчеством группы Vampire Weekend, мы не пожалели.
Дождь, уходи
Пора уже, знаете ли, включить солнце. На дожди мы еще в сентябре насмотримся. Да и метеорологи обнадеживают: дожди из навязчивых и активных превращаются в нерешительные и робкие.
Сегодня, 27 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди и грозы, днем местами также небольшие дожди. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем - от 21 до 26 градусов тепла.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 22 до 24 градусов тепла.
С девяти до четырех не будет света
Сегодня, 27 мая, с 09:00 до 16:00 в связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах по адресам: пер. Клеверный, пер. Чистый, пер. Дружный, пер. Ландшафтный.
Да, отключение света или, например, воды – момент неприятный, мы признаем. Давайте отвлечемся от мрачных мыслей и сконцентрируемся на чем-нибудь позитивном. Да вот хотя бы: а знаете ли вы, что в этот самый день, 27 мая, в 1993 году в России было отменено уголовное наказание за мужеложство?! Впрочем… Погодите, сейчас что-нибудь получше найдем. Вот! В этот самый день в 1934 году в СССР было впервые введено звание «заслуженный мастер спорта». Все-таки что-то хорошее всегда можно найти при желании. Даже в 1934 году…
Растет ли грудь от капусты?
«Ученые опровергли миф о росте женской груди из-за капусты», - прочли мы заголовок в Сети и поняли, что наша жизнь уже никогда не будет прежней.
Ощущение, что мы абсолютно ничего не понимаем в этой жизни настигло нас с удвоенной силой. То есть, это они не прикалываются, понимаете? Они исследование провели!
«Об этом заявило авторитетное британское издание Mirror. Согласно его информации, жители страны регулярно ищут в Сети информацию о том, как употребление капусты влияет на рост женской груди. Ученые, узнавшие это, решили раз и навсегда решить данную проблему. Для этого они проверили данный распространенный миф. Согласно ему, в капусте содержатся вещества, очень похожие на женский половой гормон – эстроген. Из-за этого регулярное употребление данного продукта якобы способно привести к росту груди», - пишет источник.
Пока ученые напрягались над этим исследованием и переводили «капусту» на кормление подопытных капустой, пластические хирурги хихикали в кулаки – они-то знают, отчего на самом деле может чудесно вырасти женская грудь! Всех, кто все эти годы верил в бабкины сказки насчет грудастости от вилков и кочерыжек, оставили без проблеска надежды: нет! Не растет грудь от капусты. Так что можете выплюнуть недожеванный капустный лист.
Предлагаем британским ученым новую тему для исследования: можно ли действительно стать козленочком, если выпить из копытца? Сказка-то ложь, да в ней намек, как говорится…
С новым днем тебя, дорогой Липецк! Приходи к нам на GOROD48 за свежими новостями, мы готовим их каждый день, как горячие пирожки, специально для тебя!
Фото: cdnph.upi.com
Почти у каждого в жизни случаются моменты, когда ему кажется, что он совершенно, абсолютно ничего в этой жизни не понимает. Такое бывает, например, когда не успеешь сгруппироваться, обезопасить себя, и случайно увидишь по телевизору выступление Стаса Михайлова. Подставишься, так сказать.
У эрудированного человека сразу возникает ассоциативный ряд. Он начинает подозревать, что тема продажи души дьяволу в литературе и кино – не такой уж и вымысел. Иначе как объяснить феномен популярности некоторых персонажей?
А потом заглянешь этак в календарь и узнаешь, что в этом самый день, 27 мая, в 1969 году была основана группа «Машина времени». И этот же самый день считается датой основания группы «Сплин» - это было в 1994 году. И сразу как-то отпускает. Да ничего, думаешь. Все нормально. И для меня в этом грешном мире тоже что-то придумано. Да что там – все для меня! Рассветы и туманы… Для меня - моря и океаны, для меня – цветочные поляны… Для меня…
Музыкальная пауза
Если вы потерпите пару минут вступления в этом клипе (или просто промотаете), то услышите очень приятную песню. Когда мы познакомились с творчеством группы Vampire Weekend, мы не пожалели.
Дождь, уходи
Пора уже, знаете ли, включить солнце. На дожди мы еще в сентябре насмотримся. Да и метеорологи обнадеживают: дожди из навязчивых и активных превращаются в нерешительные и робкие.
Сегодня, 27 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди и грозы, днем местами также небольшие дожди. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем - от 21 до 26 градусов тепла.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 22 до 24 градусов тепла.
С девяти до четырех не будет света
Сегодня, 27 мая, с 09:00 до 16:00 в связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах по адресам: пер. Клеверный, пер. Чистый, пер. Дружный, пер. Ландшафтный.
Да, отключение света или, например, воды – момент неприятный, мы признаем. Давайте отвлечемся от мрачных мыслей и сконцентрируемся на чем-нибудь позитивном. Да вот хотя бы: а знаете ли вы, что в этот самый день, 27 мая, в 1993 году в России было отменено уголовное наказание за мужеложство?! Впрочем… Погодите, сейчас что-нибудь получше найдем. Вот! В этот самый день в 1934 году в СССР было впервые введено звание «заслуженный мастер спорта». Все-таки что-то хорошее всегда можно найти при желании. Даже в 1934 году…
Растет ли грудь от капусты?
«Ученые опровергли миф о росте женской груди из-за капусты», - прочли мы заголовок в Сети и поняли, что наша жизнь уже никогда не будет прежней.
Ощущение, что мы абсолютно ничего не понимаем в этой жизни настигло нас с удвоенной силой. То есть, это они не прикалываются, понимаете? Они исследование провели!
«Об этом заявило авторитетное британское издание Mirror. Согласно его информации, жители страны регулярно ищут в Сети информацию о том, как употребление капусты влияет на рост женской груди. Ученые, узнавшие это, решили раз и навсегда решить данную проблему. Для этого они проверили данный распространенный миф. Согласно ему, в капусте содержатся вещества, очень похожие на женский половой гормон – эстроген. Из-за этого регулярное употребление данного продукта якобы способно привести к росту груди», - пишет источник.
Пока ученые напрягались над этим исследованием и переводили «капусту» на кормление подопытных капустой, пластические хирурги хихикали в кулаки – они-то знают, отчего на самом деле может чудесно вырасти женская грудь! Всех, кто все эти годы верил в бабкины сказки насчет грудастости от вилков и кочерыжек, оставили без проблеска надежды: нет! Не растет грудь от капусты. Так что можете выплюнуть недожеванный капустный лист.
Предлагаем британским ученым новую тему для исследования: можно ли действительно стать козленочком, если выпить из копытца? Сказка-то ложь, да в ней намек, как говорится…
С новым днем тебя, дорогой Липецк! Приходи к нам на GOROD48 за свежими новостями, мы готовим их каждый день, как горячие пирожки, специально для тебя!
Фото: cdnph.upi.com
1 546
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