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Герой России из Липецка награжден орденом «Уацамонга»
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов наградил Олега Викторовича Сторожука орденом «Уацамонга» за мужество и героизм, проявленные в ходе военной операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году.
С 2012 года в запасе, занимает должность начальника отдела мобилизационной подготовки администрации Липецка. На счету Героя более 2100 часов налета, им освоены самолеты Л-29, СУ-7Б, СУ-7, СУ-17, в том числе все модификации ударного фронтового бомбардировщика «СУ-24», совершено более 500 прыжков с парашютом.
Награждён орденами Мужества, «За военные заслуги», медалями, в том числе – «За боевые заслуги» (1989).
В 2008 году во время военных действий в Южной Осетии летчик Липецкого авиацентра полковник Олег Сторожук на бомбардировщике Су-24 совершил несколько успешных вылетов, в одном из которых был подбит.
По данным GOROD48, Звезду Героя России Олег Сторожук и нынешний депутат Госдумы Владимир Богодухов получили за выход из окружения, после того, как их самолет был сбит и упал на территории расположения грузинских войск.
Олег Викторович Сторожук родился в городе Росток (Германская Демократическая Республика) в семье офицера Военно-воздушных сил. В 1981г., окончив школу, поступил в Ейское авиационное училище. Окончив Ейское авиационное училище в 1985 году, был направлен на службу в ВВС Закавказского военного округа, служил на аэродромах Копитнари и Диди-Шикари, последовательно занимал должности летчика, старшего летчика, командира звена. В 1988-1989 годах старший летчик капитан Сторожук принимал участие в боевых действиях в Афганистане, совершил более 20 боевых вылетов на фронтовом бомбардировщике СУ-24. С 1991 года – командир бомбардировочного авиационного звена в авиационном полку в Воронеже.
С 1993 года проходил службу в 4-м Центре боевого применения и переучивания лётного состава ВВС имени В. П. Чкалова в Липецке, где был командиром звена, начальником штаба эскадрильи, командиром авиационной эскадрильи (получил квалификацию «военный летчик-снайпер»). В 1999 году с отличием окончил Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина.
Участник обеих чеченских войн, совершил свыше 100 боевых вылетов. Принимал участие в ряде крупных российских и международных военных учений, а также в воздушных парадах над Красной площадью в Москве.
Отметим, что Орден «Уацамонга» – высшая государственная награда Республики Южная Осетия – Государства Алания, сообщает МИА "Южная Осетия сегодня"
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