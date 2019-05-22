Общество

18 минут назад

26 мая на время полумарафона в центре Липецка ограничат движение

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#транспорт
26 мая на время полумарафона в центре Липецка ограничат движение

Полумарафон пройдет по следующему маршруту: пл. Соборная – ул. Зегеля – пл. Плеханова – ул. Плеханова – ул. Гагарина – пл. Героев – пл. Авиаторов – ул. Космонавтов – ул. Терешковой (до ж/д вокзала) – ул. Терешковой (до ул.8 Марта) – ул. Космонавтов – ул. Гагарина – пл. Героев – ул. Зегеля – пл. Плеханова – ул. Зегеля – пл. Соборная.

Как сообщает УМВД РФ по Липецкой области, в целях обеспечения безопасности мероприятия, по всему маршруту полумарафона будут введены ограничения в  движении транспортных средств с 7:00 до 13:00 часов. Будет организована возможность пересечения перекрываемых улиц в следующих местах: ул. Плеханова по  ул. Желябова в обоих направлениях, ул. Плеханова по ул. Пролетарская в обоих направлениях; ул. Космонавтов  - по местному проезду; ул. Терешковой (в районе ж/д вокзала)  - по местному проезду; ул. 8 Марта на пересечении с ул. Терешковой в обоих направлениях; объезд улицы Гагарина (на участке от ул. Плеханова до пл. Авиаторов) возможен по улицам Тельмана, Вавилова, Кротевича, Нестерова.

Госавтоинспекция  просит не оставлять личный автотранспорт в ночь с 25 на 26 мая, а также 26 мая на улицах, где будут проводиться спортивные мероприятия, в противном случае автомобили будут эвакуированы.  

Учитывая, что 26 мая автомобильное движение по улицам Липецка будет существенно затруднено, госавтоинспекция настоятельно рекомендует отказаться от использования личного и воспользоваться общественным транспортом.
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#транспорт

Комментарии (2)

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Фёдор

2 минуты назад
Хорошее фото чужие деньги в карман прячет, а так то надоели эти пробки и перекрытые дороги
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Мимо крокодил

11 минут назад
"26 мая на время полумарафона в центре Липецка ограничат движение". А как же ограничение продажи бухла?
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