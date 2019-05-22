18 минут назад
26 мая на время полумарафона в центре Липецка ограничат движение
Полумарафон пройдет по следующему маршруту: пл. Соборная – ул. Зегеля – пл. Плеханова – ул. Плеханова – ул. Гагарина – пл. Героев – пл. Авиаторов – ул. Космонавтов – ул. Терешковой (до ж/д вокзала) – ул. Терешковой (до ул.8 Марта) – ул. Космонавтов – ул. Гагарина – пл. Героев – ул. Зегеля – пл. Плеханова – ул. Зегеля – пл. Соборная.
Госавтоинспекция просит не оставлять личный автотранспорт в ночь с 25 на 26 мая, а также 26 мая на улицах, где будут проводиться спортивные мероприятия, в противном случае автомобили будут эвакуированы.
Учитывая, что 26 мая автомобильное движение по улицам Липецка будет существенно затруднено, госавтоинспекция настоятельно рекомендует отказаться от использования личного и воспользоваться общественным транспортом.
Фёдор
Мимо крокодил