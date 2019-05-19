Происшествия

сегодня, 11:50

Пострадавшему на московской стройке липчанину отказывают в помощи в реабилитационных центрах столицы

9 786
#стройка #травма
Пострадавшему на московской стройке липчанину отказывают в помощи в реабилитационных центрах столицы

Мужчина обездвижен

GOROD48 в апреле  сообщал о шокирующем происшествии в Москве. Николай Вольхин трудился на возведение объекта ЖК «Счастье»  на юго-востоке столицы. Во время работы на него рухнула опалубка, сломав ему позвоночник. Но, прораб стройки распорядился вынести его за пределы стройки, переодев в чистую одежду. Пока его переодевали, то нанесли еще больший вред здоровью. Начальство стройки не хотело даже вызывать "скорую" имитируя, что это не их рабочий, а неизвестный человек. Но его коллеги настояли на вызове медиков

Николая поместили в реанимацию ГКБ им. Пирогова. У мужчины диагностировали повреждение позвоночника и разрыв спинного мозга. 

В сообществе "Подслушано Грязи" сегодня родственники рассказали о состоянии его здоровья и о ситуации в целом.

"3,5 месяца в реанимационном отделении в Москве(ГБУЗ ГКБ №1 Н.И Пирогова). Он находится в лежачем состоянии, не может питаться самостоятельно(питается с помощью зонда). Диагноз врачей неутешительный... У Коли 2-е несовершеннолетних детей, которые его любят и ждут дома.Ситуация осложняется тем, что он прописан в Липецке, и Московские реабилитационные центры нам отказывают в предоставлении бесплатного места для размещения, либо отказ из-за его состояния..." 

Родственники просят о помощи всех неравнодушных.

9 786
#стройка #травма

Комментарии (9)

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Викторм

3 минуты назад
А, ну или шлюшки, что в каждом посте Путина ругают.. :-)
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Викторм

4 минуты назад
Всё-таки, оглушительное количество липчан - тупари конченые... :-)))
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ГоЗть

6 минут назад
Москва давно стала отдельным государством.
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Лида

20 минут назад
Он что в Москве иностранец,почему не хотят лечить по российскому полису мерзавцы зажравшиеся
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Викторм

42 минуты назад
Бредятина это. Полисы действуют по всей России. Только там чрезвычайно дурацкая система отчетности и перечисления средств. У меня в Липецке с московским полисом тоже проблемы были. Врачи предпочитали так лечить, чем связываться с этой системой.
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Москва только для москвичей

сегодня, 12:33
"В своей стране ты словно иностранец!"Значит и липецким врачам нужно отказывать в помощи москвичам.
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Серега

сегодня, 12:32
Да страна * путина
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Ольга

сегодня, 12:19
Пропишите временно в Москве. Таких услуг там полно.
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Лимитчик

сегодня, 12:16
Москва это не рассия там медицинские полисы других городов рашки не действуют
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