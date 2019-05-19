Происшествия
сегодня, 11:50
Пострадавшему на московской стройке липчанину отказывают в помощи в реабилитационных центрах столицы
Мужчина обездвижен
GOROD48 в апреле сообщал о шокирующем происшествии в Москве. Николай Вольхин трудился на возведение объекта ЖК «Счастье» на юго-востоке столицы. Во время работы на него рухнула опалубка, сломав ему позвоночник. Но, прораб стройки распорядился вынести его за пределы стройки, переодев в чистую одежду. Пока его переодевали, то нанесли еще больший вред здоровью. Начальство стройки не хотело даже вызывать "скорую" имитируя, что это не их рабочий, а неизвестный человек. Но его коллеги настояли на вызове медиков
Николая поместили в реанимацию ГКБ им. Пирогова. У мужчины диагностировали повреждение позвоночника и разрыв спинного мозга.
В сообществе "Подслушано Грязи" сегодня родственники рассказали о состоянии его здоровья и о ситуации в целом.
"3,5 месяца в реанимационном отделении в Москве(ГБУЗ ГКБ №1 Н.И Пирогова). Он находится в лежачем состоянии, не может питаться самостоятельно(питается с помощью зонда). Диагноз врачей неутешительный... У Коли 2-е несовершеннолетних детей, которые его любят и ждут дома.Ситуация осложняется тем, что он прописан в Липецке, и Московские реабилитационные центры нам отказывают в предоставлении бесплатного места для размещения, либо отказ из-за его состояния..."
Родственники просят о помощи всех неравнодушных.
Николая поместили в реанимацию ГКБ им. Пирогова. У мужчины диагностировали повреждение позвоночника и разрыв спинного мозга.
В сообществе "Подслушано Грязи" сегодня родственники рассказали о состоянии его здоровья и о ситуации в целом.
"3,5 месяца в реанимационном отделении в Москве(ГБУЗ ГКБ №1 Н.И Пирогова). Он находится в лежачем состоянии, не может питаться самостоятельно(питается с помощью зонда). Диагноз врачей неутешительный... У Коли 2-е несовершеннолетних детей, которые его любят и ждут дома.Ситуация осложняется тем, что он прописан в Липецке, и Московские реабилитационные центры нам отказывают в предоставлении бесплатного места для размещения, либо отказ из-за его состояния..."
Родственники просят о помощи всех неравнодушных.
Викторм
Викторм
ГоЗть
Лида
Викторм
Москва только для москвичей
Серега
Ольга
Лимитчик