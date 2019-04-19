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Сломавшего позвоночник на московской стройке липчанина переодели и выбросили на улицу

22 1957
#травма #стройка #
Сломавшего позвоночник на московской стройке липчанина переодели и выбросили на улицу

Пока переодевали и тащили - нанесли еще больший вред здоровью

Как рассказала  Общественной службе новостей сестра пострадавшего Юлия Савина, "Николай Вольхин трудился на возведение объекта ЖК «Счастье»  на юго-востоке столицы. Он работал по вахтовой системе, неофициально. Дома, в Липецке, у него остались гражданская жена и двое детей.

— По словам прораба, на брата упала опалубка, его придавило. Но врачи говорят, что характер повреждений горизонтальный, что-то свалилось на него сверху. Когда случился несчастный случай, брата вынесли за территорию стройки. Прораб испугался скандала и велел переодеть Николая из рабочей робы в повседневную одежду. Пока тащили и переодевали – нанесли еще больший вред здоровью, при травме позвоночника его вообще нельзя было трогать и трясти. Прораб хотел оставить брата лежать на улице и не вызывать «скорую», но другой рабочий настоял на вызове врачей, — рассказала Юлия.

Более двух месяцев Николай пролежал в реанимации ГКБ им. Пирогова. У мужчины диагностировали повреждение позвоночника и разрыв спинного мозга. Состояние Николая по-прежнему тяжелое, очень высока вероятность, что он не сможет ходить. Вдобавок ко всему началось воспаление легких – последствие их вентиляции, когда больной не мог самостоятельно дышать.

По словам сестры пострадавшего, работодатели связались с родственниками уже на следующий день. Предлагали деньги, чтобы замять ситуацию, просили назвать сумму. Так как Вольхин работал неофициально, его родные рассматривали вопрос урегулирования дела миром, так как не были уверены, что смогут получить компенсацию черед суд.

— Но потом Николай пришел в себя и сказал: пишем заявление. Мы подали заявления в Трудовую инспекцию и Следственным комитет. Но пока никаких результатов нет. Главная задача — найти средства на реабилитацию. Мы хотим справедливости и рассчитываем на компенсацию со стороны застройщика. Может получить так, что брат окажется нетрудоспособным на всю жизнь, а у него маленькие дети — их, как и отца, тоже надо поднимать на ноги, — отметила сестра Вольхина".
22 1957
#травма #стройка #

Комментарии (22)

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Мотя

3 минуты назад
Тут на меня какая-то тварь наехала. А ведь никто не знает, что лечение областных чиновников оплачивают и госбюджета по закону липецкой области. Так, один бывший вице по СМИ лечился в ермании за 300 тысяч! И что же? Говорят, пошли метастазы? И директор издат дома как себя чувствует с батарейкой? Это карма!
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Липецк

10 минут назад
Ангела Хранителя! Спаси Господи! Невозможно... как на войне с врагами, но все свои!
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007

13 минут назад
Надо было денег брать
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Вот

16 минут назад
Он мощный экономический рывок, рост благополучия, благосостояния и беспрецендентный рост зарплат ,одно слово жо-па , России опустилась ниже Мексики ,Спасибо тебе ,Путин Вова !.
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моте дебильной!

17 минут назад
Мотя, мразота ты везде воняешь падла!
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Брат

22 минуты назад
Я узнал, что у меня Есть огромная семья: И тропинка, и лесок, В поле – каждый колосок! Речка, небо голубое – Это все мое, родное. Это Родина моя! Всех люблю на свете я!
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Мотя

29 минут назад
Вот упертый! Если был несчастный случай,надо было назвать сумму! А теперь ходить под себя и кормить адвокатов. Капитализмус!
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инновационные технологии в действии

37 минут назад
полная деградация отдерьмокраченных приматов
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грош цена этой дерьмократии

39 минут назад
Маха, ..много случаев. за эти 30 лет дерьмократии безмолвно погибло и уничтожено этим режимом больше людей, чем в сталинских лагерях и продолжают гибнуть
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Злой.

42 минуты назад
Задолбал упырь с капитализмом.
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