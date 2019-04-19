Происшествия
сегодня, 17:40
Сломавшего позвоночник на московской стройке липчанина переодели и выбросили на улицу
Пока переодевали и тащили - нанесли еще больший вред здоровью
Как рассказала Общественной службе новостей сестра пострадавшего Юлия Савина, "Николай Вольхин трудился на возведение объекта ЖК «Счастье» на юго-востоке столицы. Он работал по вахтовой системе, неофициально. Дома, в Липецке, у него остались гражданская жена и двое детей.
— По словам прораба, на брата упала опалубка, его придавило. Но врачи говорят, что характер повреждений горизонтальный, что-то свалилось на него сверху. Когда случился несчастный случай, брата вынесли за территорию стройки. Прораб испугался скандала и велел переодеть Николая из рабочей робы в повседневную одежду. Пока тащили и переодевали – нанесли еще больший вред здоровью, при травме позвоночника его вообще нельзя было трогать и трясти. Прораб хотел оставить брата лежать на улице и не вызывать «скорую», но другой рабочий настоял на вызове врачей, — рассказала Юлия.
Более двух месяцев Николай пролежал в реанимации ГКБ им. Пирогова. У мужчины диагностировали повреждение позвоночника и разрыв спинного мозга. Состояние Николая по-прежнему тяжелое, очень высока вероятность, что он не сможет ходить. Вдобавок ко всему началось воспаление легких – последствие их вентиляции, когда больной не мог самостоятельно дышать.
По словам сестры пострадавшего, работодатели связались с родственниками уже на следующий день. Предлагали деньги, чтобы замять ситуацию, просили назвать сумму. Так как Вольхин работал неофициально, его родные рассматривали вопрос урегулирования дела миром, так как не были уверены, что смогут получить компенсацию черед суд.
— Но потом Николай пришел в себя и сказал: пишем заявление. Мы подали заявления в Трудовую инспекцию и Следственным комитет. Но пока никаких результатов нет. Главная задача — найти средства на реабилитацию. Мы хотим справедливости и рассчитываем на компенсацию со стороны застройщика. Может получить так, что брат окажется нетрудоспособным на всю жизнь, а у него маленькие дети — их, как и отца, тоже надо поднимать на ноги, — отметила сестра Вольхина".
— По словам прораба, на брата упала опалубка, его придавило. Но врачи говорят, что характер повреждений горизонтальный, что-то свалилось на него сверху. Когда случился несчастный случай, брата вынесли за территорию стройки. Прораб испугался скандала и велел переодеть Николая из рабочей робы в повседневную одежду. Пока тащили и переодевали – нанесли еще больший вред здоровью, при травме позвоночника его вообще нельзя было трогать и трясти. Прораб хотел оставить брата лежать на улице и не вызывать «скорую», но другой рабочий настоял на вызове врачей, — рассказала Юлия.
Более двух месяцев Николай пролежал в реанимации ГКБ им. Пирогова. У мужчины диагностировали повреждение позвоночника и разрыв спинного мозга. Состояние Николая по-прежнему тяжелое, очень высока вероятность, что он не сможет ходить. Вдобавок ко всему началось воспаление легких – последствие их вентиляции, когда больной не мог самостоятельно дышать.
По словам сестры пострадавшего, работодатели связались с родственниками уже на следующий день. Предлагали деньги, чтобы замять ситуацию, просили назвать сумму. Так как Вольхин работал неофициально, его родные рассматривали вопрос урегулирования дела миром, так как не были уверены, что смогут получить компенсацию черед суд.
— Но потом Николай пришел в себя и сказал: пишем заявление. Мы подали заявления в Трудовую инспекцию и Следственным комитет. Но пока никаких результатов нет. Главная задача — найти средства на реабилитацию. Мы хотим справедливости и рассчитываем на компенсацию со стороны застройщика. Может получить так, что брат окажется нетрудоспособным на всю жизнь, а у него маленькие дети — их, как и отца, тоже надо поднимать на ноги, — отметила сестра Вольхина".
Мотя
Липецк
007
Вот
моте дебильной!
Брат
Мотя
инновационные технологии в действии
грош цена этой дерьмократии
Злой.