Происшествия

сегодня, 07:54

Ночью в Липецке на пешеходном переходе автомобиль сбил мужчину

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#дтп
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Ночью в Липецке на пешеходном переходе автомобиль сбил мужчину

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии

Сегодня, около двух часов ночи, на Воронежском шоссе, на пешеходном переходе, автомобиль "Лада Калину", за рулем которого был молодой человек, на большой скорости сбил мужчину.

Мужчина от удара отлетел от пешеходного перехода на 15 метров. С места происшествия он доставлен в больницу с тяжелыми травмами - открытым переломом ноги и травмой головы.
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#дтп
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Комментарии (6)

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Бюджетник

9 минут назад
Около двух случилось. Ехала в 3.40 человек лежал еще. Скорой не было, была перекрыта дорога ГАИ. В 4.30 еду обратно, уже эвакуатор убирал машину.
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такСИСТКА анжелика

22 минуты назад
Да на заказ он летел ! Боятся ,бомжей не успеют развести ! Люди не спят сутками. Что бы хоть что заработать с такими расценками,гробят машины накатывая огромный километраж ,вот и думайте ждущие максос эконом то ли вы доедите ,толи будет осос болта
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гостья

24 минуты назад
!!!!, потому что там такие штрафы, что мало не покажется, а у нас на правила наплевать большинству
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!!!!

29 минут назад
Пешеходные переход нашим водителям не говорит не о чем а если уж ребенок выйдет вне пешеходного перехода то вообще обречен!!!!!!!!!!!!!почему в Германии Великобритании люди боятся как огня сбить людей ? у нас халатность!
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Алексей. А

42 минуты назад
И вроде там хорошо освещено, как так не заметил. Попал он.
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???

51 минуту назад
Куда летел, дебилёнок? На Рудник?
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