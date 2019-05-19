Ночью в Липецке на пешеходном переходе автомобиль сбил мужчину

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии

Сегодня, около двух часов ночи, на Воронежском шоссе, на пешеходном переходе, автомобиль "Лада Калину", за рулем которого был молодой человек, на большой скорости сбил мужчину.



Мужчина от удара отлетел от пешеходного перехода на 15 метров. С места происшествия он доставлен в больницу с тяжелыми травмами - открытым переломом ноги и травмой головы.