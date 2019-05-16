Происшествия

29 минут назад

Драка у кафе обошлась липчанину в 204 000 рублей

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#драка
Драка у кафе обошлась липчанину в 204 000 рублей

Октябрьский районный суд Липецка рассмотрел уголовное о драке у кафе. К ответственности за преступление — нанесение тяжкие телесных повреждений - привлекли ранее несудимого мужчину.

Потасовка произошла в ночь на 10 февраля 2018 года у кафе «Вобла» на улице Свиридова. Как утверждает подсудимый, он лишь оборонялся. На выходе из кафе дралась группа молодых людей. Подсудимый и его приятель решили разнять драку и помочь упавшей девушке, но на них напали с ножом. Сторона потерпевших указывала на обратное: именно у подсудимого при себе был нож. Итогом драки стали колото-резанные ранения грудной клетки, повреждения легких, рана на лопатке. Все эти травмы диагностировали у двух пострадавших. Подсудимый отделался парой порезов, сломанным носом и «выбитым» пальцем, который он сам себе сразу после драки вправил.

Суд признал мужчину виновным в преступлении и на год ограничил его свободу. Кроме того, мужчине придется возместить моральный вред потерпевшим на общую сумму в 150 000 рублей, а также оплатить их судебные издержки — 54 000 рублей.
1 578
#драка

Комментарии (1)

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Мотя

15 минут назад
Классно! Хватит сажать * и шпану. Нужно опускать их на деньги и доить их и доить! Суперинфа любимого Город48
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