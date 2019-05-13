Происшествия
58 минут назад
Таксист убил пассажира двумя ударами кулака в голову
По версии следствия, клиент такси сам спровоцировал конфликт.
Как уже сообщал GOROD48, в ночь с 9 на 10 мая в Липецке на улице Ильича (поселок Тракторостроителей) погиб 36-летний отец пятерых детей. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы в результате конфликта с 37-летним таксистом, который подвозил его с женой к их дому.
Подозреваемого в нанесении мужчине смертельных травм задержали по горячим следам, а 11 мая арестовали по подозрению в совершении преступления, наказание за которое предусмотрено частью четвертой статьи 111-й УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Известно, что ранее мужчина был судим за грабеж.
По данным источников GOROD48 в правоохранительных органах, конфликт спровоцировал пассажир такси. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина стал нецензурно выражаться в адрес водителя, уча его Правилам дорожного движения и обслуживанию клиентов. Таксист вышел из себя, остановил автомобиль, вытащил из салона своего обидчика и дважды ударил его кулаком в голову. Когда клиент упал, водитель высадил его жену и уехал с места преступления. Женщина вызвала по телефону полицию и «скорую помощь», но медики уже ничем не могли помочь умершему человеку.
Вскрытие установило причину смерти: закрытая черепно-мозговая травма. Во многом такой исход был спровоцирован особенностями строения черепа потерпевшего: у него оказались тонкими кости, и удары кулаками в висок стали смертельными.
Подозреваемый, которого задержали на следующий день после преступления, отказался давать какие-либо пояснения по существу предъявленных ему обвинений.
Подозреваемого в нанесении мужчине смертельных травм задержали по горячим следам, а 11 мая арестовали по подозрению в совершении преступления, наказание за которое предусмотрено частью четвертой статьи 111-й УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Известно, что ранее мужчина был судим за грабеж.
По данным источников GOROD48 в правоохранительных органах, конфликт спровоцировал пассажир такси. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина стал нецензурно выражаться в адрес водителя, уча его Правилам дорожного движения и обслуживанию клиентов. Таксист вышел из себя, остановил автомобиль, вытащил из салона своего обидчика и дважды ударил его кулаком в голову. Когда клиент упал, водитель высадил его жену и уехал с места преступления. Женщина вызвала по телефону полицию и «скорую помощь», но медики уже ничем не могли помочь умершему человеку.
Вскрытие установило причину смерти: закрытая черепно-мозговая травма. Во многом такой исход был спровоцирован особенностями строения черепа потерпевшего: у него оказались тонкими кости, и удары кулаками в висок стали смертельными.
Подозреваемый, которого задержали на следующий день после преступления, отказался давать какие-либо пояснения по существу предъявленных ему обвинений.
Леха
Жесть
отпетушить
Перри Мейсон
Литератор
Ну судя по поведению
По яйцам лучше бы ему саданули
Перри Мейсон
Елена
Гатчина