Происшествия

58 минут назад

Таксист убил пассажира двумя ударами кулака в голову

22 3251
#убийство
Таксист убил пассажира двумя ударами кулака в голову

По версии следствия, клиент такси сам спровоцировал конфликт.

Как уже сообщал GOROD48, в ночь с 9 на 10 мая в Липецке на улице Ильича (поселок Тракторостроителей) погиб 36-летний отец пятерых детей. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы в результате конфликта с 37-летним таксистом, который подвозил его с женой к их дому.

Подозреваемого в нанесении мужчине смертельных травм задержали по горячим следам, а 11 мая арестовали по подозрению в совершении преступления, наказание за которое предусмотрено частью четвертой статьи 111-й УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Известно, что ранее мужчина был судим за грабеж.

По данным источников GOROD48 в правоохранительных органах, конфликт спровоцировал пассажир такси. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина стал нецензурно выражаться в адрес водителя, уча его Правилам дорожного движения и обслуживанию клиентов. Таксист вышел из себя, остановил автомобиль, вытащил из салона своего обидчика и дважды ударил его кулаком в голову. Когда клиент упал, водитель высадил его жену и уехал с места преступления. Женщина вызвала по телефону полицию и «скорую помощь», но медики уже ничем не могли помочь умершему человеку.

Вскрытие установило причину смерти: закрытая черепно-мозговая травма. Во многом такой исход был спровоцирован особенностями строения черепа потерпевшего: у него оказались тонкими кости, и удары кулаками в висок стали смертельными.

Подозреваемый, которого задержали на следующий день после преступления, отказался давать какие-либо пояснения по существу предъявленных ему обвинений.
22 3251
#убийство

Комментарии (22)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Леха

5 минут назад
За базаром надо следить алкашам,правильно ушатал синяка
ответить

Жесть

9 минут назад
Один-неадекватней другого.
ответить

отпетушить

19 минут назад
деп.транс, выдавший разрешение на перевозку пассажиров. А также клинику, выдавшую мед. справку. Получается, стрессоустойчивости - ноль! Как он вообще оказался на дороге? Вместо пассажира под агрессию мог попасть другой участник движения
ответить

Перри Мейсон

21 минуту назад
Ну судя по поведению, почему тут бабки? Быдло учит играть футболистов? Учит. Значит по мнению некоторых футболист имеет право ушатать быдло...
ответить

Литератор

21 минуту назад
Ну что ж, Господа. Свинья везде грязь найдёт. Когда нет мозга, мускулатура не помогает,как показывает жизнь.
ответить

Ну судя по поведению

23 минуты назад
Перри Мейсон, Кокорина и Мамаева.... Да футболистов тосног надо учить и учить!!!! И получают они соаспмг другие бабки!
ответить

По яйцам лучше бы ему саданули

25 минут назад
Даа, ещё а детстве!!!! Чтобы не плодилась быдла! Там и жена какая то детдомовка алкашка! Биомусор
ответить

Перри Мейсон

27 минут назад
Чепушила, "же учить кого то полез!" У нас полстраны футболистов играть учит. По вашей логике футболисты имеют право на насилие?
ответить

Елена

27 минут назад
... бросив детей
ответить

Гатчина

28 минут назад
Чепушила, уж точно не этому было учить людей,как жить!!!!! Растрогал нищету!!!!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Оцепление с «заминированных» объектов в Липецке снято
#эвакуация
Оцепление с «заминированных» объектов в Липецке снято

27 минут назад

Происшествия
Мужчина чуть не попал под колеса автомобиля
#дтп
9
Мужчина чуть не попал под колеса автомобиля

сегодня, 16:07

Происшествия
Евгения Уваркина о минировании крупных объектов в Липецке: «Подтверждения опасности нет»
#минирование #эвакуация
5
Евгения Уваркина о минировании крупных объектов в Липецке: «Подтверждения опасности нет»

сегодня, 16:00

Происшествия
В Липецкой области ищут ушедшего из больницы мужчину
#поиск
4
В Липецкой области ищут ушедшего из больницы мужчину

сегодня, 15:43

Происшествия
В Липецке столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль
#дтп
10
В Липецке столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль

сегодня, 15:16

Происшествия
В Липецке эвакуируют вокзалы и крупные торговые центры
#эвакуация
15
В Липецке эвакуируют вокзалы и крупные торговые центры

сегодня, 14:56

Происшествия