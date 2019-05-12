Общество
38 минут назад
«Лес Победы» в Липецке зарос сорняком и заваливается мусором
«Лес Победы» высаженный в так называемом парке авиаторов, за микрорайоном «Елецкий» превратился в пустошь заросший бурьяном
Липчанка поделилась видео – в каком стоянии сейчас находится так называемый «Лес Победы», в так называемом Парке авиаторов, расположенный за микрорайоном «Елецкий».
Деревья были высажены здесь в канун 72-летия Победы. Практически сразу ценные породы, такие как туя, своровали.
Два года спустя «парк» и «лес» и вовсе пришли в запустение, бурьян вырос выше высаженных деревьев, и повсюду – мусор.
Деревья были высажены здесь в канун 72-летия Победы. Практически сразу ценные породы, такие как туя, своровали.
Два года спустя «парк» и «лес» и вовсе пришли в запустение, бурьян вырос выше высаженных деревьев, и повсюду – мусор.
Olga
Сын ,Олега Петровича
Мимо Крокодил
как на башке у Фантомаса
Баба Зина