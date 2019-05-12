Общество

38 минут назад

«Лес Победы» в Липецке зарос сорняком и заваливается мусором

4 430
#лес победы #парк авиаторов
«Лес Победы» в Липецке зарос сорняком и заваливается мусором

«Лес Победы» высаженный в так называемом парке авиаторов, за микрорайоном «Елецкий» превратился в пустошь заросший бурьяном

Липчанка поделилась видео – в каком стоянии сейчас находится так называемый «Лес Победы», в так называемом Парке авиаторов, расположенный за микрорайоном «Елецкий». 



Деревья были  высажены здесь в канун 72-летия Победы. Практически сразу ценные породы, такие как туя, своровали.

Два года спустя «парк» и «лес» и вовсе пришли в запустение, бурьян вырос выше высаженных деревьев, и повсюду – мусор.

4 430
#лес победы #парк авиаторов

Комментарии (5)

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Olga

9 секунд назад
Липчане, как свиньи, загадили все - Парк Победы превратился в свалку мусора: бутылки, пакеты, стаканчики от кофе. Скамеек наставили везде,около каждой - свалка!
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Сын ,Олега Петровича

8 минут назад
В липецке самые поганые чиновники!!!
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Мимо Крокодил

14 минут назад
Деньги то освоили, все - досвиданья.
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как на башке у Фантомаса

18 минут назад
а теперь представьте , что будет на Островке
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Баба Зина

23 минуты назад
Денежки освоили,каменный лог уже цветет и пахнет, сейчас надо быхановский сад ,,поднять,,
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