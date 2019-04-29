Общество
17 минут назад
В Сети ищут деньги на липецкий фестиваль
Рекламу праздника в честь Ивана Купалы оценили в 120 000 рублей.
В Рунете запущен краундфандинговый проект с целью собрать 120 000 рублей на организацию фестиваля славянской культуры «Купальские вечера». Он состоится на 5-7 июля на берегу реки Красивая Меча в районе села Второе Троекурово Лебедянского района Липецкой области.
- Фестиваль славянской культуры "Купальские вечера" совсем молодой, в этом году будет проводиться второй раз. Год назад я предложила коллегам из центра культуры провести фестиваль "Купальские вечера". Идея была воспринята с воодушевлением, и мы принялись за реализацию этого амбициозного во всех отношениях проекта. Несмотря на нехватку финансирования, у нас получилось, - рассказывает о своем проекте сотрудница центра культуры Ирина. - Туристы получили возможность поучаствовать в обрядовых действах: плетении венков, гадании на Купальском деревце, прыжках через костры и многих других. Мужчины попробовали свои силы в богатырских забавах, женщины мастерили куклы-обереги для своих жилищ и читали заговоры на удачу и здоровье.
Аналогичный веселый и познавательный фестиваль хотят провести и этим летом, но все упирается в деньги. Организаторы «Купальских вечеров» просчитали смету, расходы составляют около 500 000 рублей. Только рекламу, услуги фотографа и видеооператора, требуется 120 000 рублей. Зачем нужно нанимать столь дорогостоящий персонал? Авторы проекта хотят вывести свой фестиваль на межрегиональный уровень. Затею липчан уже поддержали 9 интернет-меценатов. Они пожертвовали 1 452 рубля. Сбор средств завершится через 48 дней.
Фото: newsbel.by
- Фестиваль славянской культуры "Купальские вечера" совсем молодой, в этом году будет проводиться второй раз. Год назад я предложила коллегам из центра культуры провести фестиваль "Купальские вечера". Идея была воспринята с воодушевлением, и мы принялись за реализацию этого амбициозного во всех отношениях проекта. Несмотря на нехватку финансирования, у нас получилось, - рассказывает о своем проекте сотрудница центра культуры Ирина. - Туристы получили возможность поучаствовать в обрядовых действах: плетении венков, гадании на Купальском деревце, прыжках через костры и многих других. Мужчины попробовали свои силы в богатырских забавах, женщины мастерили куклы-обереги для своих жилищ и читали заговоры на удачу и здоровье.
Аналогичный веселый и познавательный фестиваль хотят провести и этим летом, но все упирается в деньги. Организаторы «Купальских вечеров» просчитали смету, расходы составляют около 500 000 рублей. Только рекламу, услуги фотографа и видеооператора, требуется 120 000 рублей. Зачем нужно нанимать столь дорогостоящий персонал? Авторы проекта хотят вывести свой фестиваль на межрегиональный уровень. Затею липчан уже поддержали 9 интернет-меценатов. Они пожертвовали 1 452 рубля. Сбор средств завершится через 48 дней.
Фото: newsbel.by
гражданин
Восторг