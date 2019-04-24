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сегодня, 14:29
Первый штраф за неуважение к власти выписан
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Мужчин придется заплатить 30 000 рублей.
Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал на 30 тыс. руб. местного жителя, который разместил на своей странице в соцсети «оскорбительную запись в адрес президента». Как сообщает «Коммерсант», руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-каналеотметил: такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Решение суда было вынесено 22 апреля по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ.
- Судом установлено, что 31 марта 2019 года К., находясь дома в городе Малая Вишера, разместил в сети Интернет в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в РФ. К. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей, - пояснили в суде.
У Кремля пока нет информации об обстоятельствах дела россиянина, оштрафованного за оскорбление власти. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.
Мужчина, оштрафованный за оскорбление государства, обжалует решение суда и намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Решение суда было вынесено 22 апреля по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ.
- Судом установлено, что 31 марта 2019 года К., находясь дома в городе Малая Вишера, разместил в сети Интернет в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в РФ. К. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей, - пояснили в суде.
У Кремля пока нет информации об обстоятельствах дела россиянина, оштрафованного за оскорбление власти. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.
Мужчина, оштрафованный за оскорбление государства, обжалует решение суда и намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
214