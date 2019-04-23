Спорт

50 минут назад

В финале «Золотой шайбы» липчане заняли 22-е место

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#Хоккей #"Золотая шайба"
В финале «Золотой шайбы» липчане заняли 22-е место

Что-то у нас не ладно, если районный Губкин выше Липецка.

Команда ДЮСШ №11 под руководством тренеров Александра Быковских и Алексея Сынкова в Смоленске заняла итоговое 22-е место во Всероссийском финальном турнире «Золотая шайба» среди юношей 2004-05 г.р..

Свой заключительный матч липчане проводили против «Искры» из Костромы, до этого на втором групповом этапе не знавшей поражений и выигравшей оба своих матча.

Наши парни открыли счет благодаря броску Никиты Арсентьева, но затем липчан подвели удаления. «Иска» трижды реализовывала численное большинство. За три минуты до финальной сирены (игры на «Золотой шайбе» продолжаются три периода по 15 минут «грязного» времени, прим.) Владимир Шишкин сократил отставание, но большего липчане добиться не сумели, итог – 2:3.

Напомним, что липчане заняли 2-е место в своей подгруппе из 4-х команд, попали во второй групповой турнир, где с учетом их показателей играли за 21-24-е места. .

22-я строчка – это все-таки выше большинства участников, ведь в Смоленске собрались 58 коллективов со всей страны.

Победителями стала команда «Светон» (Москва), второе место заняли ребята из спортивной школы №3 имени М. М. Арзаматова (Уфа). Любопытно, что до 3-го места добралась команда Губкина. Близкий к нам город, к тому же даже не областной, а районный с населением 87 тыс. жителей оказался выше Липецка…

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#Хоккей #"Золотая шайба"

Комментарии (4)

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Какая медаль за 22 место, - деревянная ?

3 минуты назад
А мы думали что третье место самое позорное, а тут аж двадцать второе.
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Василий Иванович

12 минут назад
Ни чего удивительного в этом нет. Хоккей сейчас развивается там где в нём заинтересованны главы поселений, районных центров, городов, областей. Бобров, Новомосковск, Воронеж, Тамбовская область почти в каждом райцентре идёт набор в спортинтернаты( Моршанск, Уварово), а в Липецке что: Одни торговые центры и ни чего более.
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цирк

15 минут назад
результат фальсификации выборов, где ряженные клоунам казакам ,в милицейских фуражках, с оторванными козырьками, уделяется больше внимания, чем спортсменам-143 процента
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Фетис

16 минут назад
Так вы же писали, что эта команда там за что-то боролась?За последние место?
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