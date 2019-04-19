Подвиги юного вратаря помогают липчанам в финале «Золотой шайбы»

У ДЮСШ №11 одна из самых надежных оборонительных линий среди 58 команд.

В Смоленске близится к концу Всероссийский финал турнира «Золотая шайба» среди юношей 2004-05 г.р.

Липецк на нем представляет команда ДЮСШ №11, составленная ровно пополам (по 8 человек) из хоккеистов 2004 г.р. и воспитанников 2005 г.р. Руководят командой тренеры этих групп подготовки – соответственно Александр Быковских и Алексей Сынков.

Всего на старт вышли 58 (!) команд, поэтому липчане попали в подгруппу, обозначенную редко использующейся на соревнованиях буквой «У». На данный момент ДЮСШ-11 выиграла три матча, один раз сыграла вничью и единожды проиграла.

Единственное поражение «будущие Олейники и Пустоваловы» потерпели в своем стартовом матче – от «Олимпа» из Воркуты со счетом – 0:2. Пропустив шайбу в основное время, липецкая дружина устроила штурм в концовке, имела шансы отыграться вшестером, но получила вторую шайбу в пустые ворота.

Затем липчане отыгрались на «Торнадо» из Пскова – 3:0, благодаря шайбам Михаила Коротеева, Кирилла Панова и Владислава Бабушкина. В заключительном матче на групповом этапе наши парни выиграли и у «Виктории» из Ставрополя – 2:0. Голы на счету Михаила Сошнина и Ярослава Рябых.

В подгруппе ДЮСШ-11 заняла второе место, а борьбу за медали продолжали победители (от нашей группы – команда Воркута). Более того, организаторы по дополнительным показателям поделили все остальные команды, и в итоге липчане отправились играть в турнир за 21-24 места.

Здесь воспитанники Быковских и Сынкова сломили сопротивление ижевской «Зари» - 2:1, отличились Сошнин и Максим Григорьев. Буквально сегодня липчане разошлись миром с «Первомайскими львами» из города Коркино Челябинской области – 2:2. Ворота соперников поразили Рябых и Никита Арсентьев.

Завтра у липчан заключительный матч с «Искрой» из Костромы, которая на втором этапе выиграла оба своих матча. Нашу команду устроит только победа.

ДЮСШ-11 – далеко не самая результативная команда турнира (9 шайб в 5-ти матчах), но одна из самых надежных в обороне. В этом немалая заслуга голкипера Артема Орлова (2005 г.р.), добившегося уже двух «сухарей». К слову, Орлов – единственный голкипер у липчан на этом турнире.