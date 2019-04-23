Проверка не пройдена: антикоррупционное управление инспектировало липецкие дороги

В центре внимания были улицы, отремонтированные в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Управление по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области провело выездное мероприятие по выявлению дефектов на участках улично-дорожной сети города Липецка, отремонтированных в 2017-2018 годах в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».



Специалисты нашли массу дефектов. Комиссия отметила раскрытие продольных швов в местах сопряжения асфальтобетонного покрытия, несоответствие уровней высотных отметок асфальтобетонного покрытия проезжей части и люков инженерных сетей. На улицах Советской и Терешковой наблюдается образование трещин в дорожном покрытии, шелушение асфальтобетона на Студёновской, уточняет управление дорог и транспорта Липецкой области. На улице Ковалёва отмечено разрушение асфальтобетонного покрытия в районе остановочных карманов, на улице Катукова — претензии к положению бортового камня. На улицах Гагарина и Неделина после ремонта не восстановлено покрытие в местах пересечения с соседними улицами. На ряде улиц обнаружены дефекты в пешеходной зоне.



Подрядным организациям выданы предписания на устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации дорожного покрытия.