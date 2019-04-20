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23 апреля в Липецке стартует Фестиваль театральных читок #театр_txt
Это итоговое событие проекта «Театральная лаборатория #театр_txt» библиотеки, победившей в конкурсе Фонда Михаила Прохорова — «Новая роль библиотек в образовании»
Проект, начавшийся как театральная лаборатория с лекциями и мастер-классами известных режиссеров, актеров, драматургов и хореографов Липецка, вырос во всероссийский смотр.
Пьесы современных российских и зарубежных драматургов прозвучат для зрителей в исполнении профессиональных и любительских театральных трупп из Санкт-Петербурга, Ельца, Москвы, Липецка, Воронежа, Ростова-на-Дону, Рязани и Краснодара.
Фестиваль откроется читкой пьесы Михаила Хейфеца «Спасти камер-юнкера Пушкина» (режиссер — Артем Антонов, Театр «АРТ», Липецк).
Также на Фестивале прозвучат пьесы «Палаты бизнес-класса» Александра Коровкина (режиссер — Владимир Громовиков, заслуженный артист РФ, Театр «Бенефис», Елец).Себастьяна Тьери «Деньги как из ведра» (режиссер — Алексей Проскуряков, Театр «Кот», Воронеж), «Осенняя соната» Ингмара Бергмана (режиссер Катерина Рындина, Театр «Человек в кубе», Ростов-на-Дону), «Две дамочки в сторону севера» Пьера Нотта (режиссер — Анастасия Радул, Театр «Люди-Игры», Краснодар) и «Зверь» Михаила Гиндина и Владимира Синакевича (режиссер — Геннадий Кириллов, Театр «Переход», Рязань).
Петербургский Театр «ЦЕХЪ» представит читку «Пингвин, Поморник и Полярник» (режиссер — Ксения Никитина), а Молодёжный театр «Б.Э.Т» познакомит с «Человеком с Земли» Джерома Биксби (режиссер — Сергей Шестаков, Москва).
Присоединится к фестивалю и липецкая театральная труппа, в течение года проходившая обучение в областной научной библиотеке у ведущих актеров и режиссеров Липецка. Участники образовательного проекта представят на фестивале три пьесы: «Танец «Дели» Ивана Вырыпаева (режиссер — Егор Злобин), «Горку» Алексея Житковского (режиссер — Евгений Азманов) и «Очень простую историю» Марии Ладо (режиссер — Иван Карпов).
Посетить все читки в рамках фестиваля можно будет абсолютно бесплатно (на «Горку» Алексея Житковского требуется предварительная регистрация ввиду ограниченного количеств мест).
После каждой из читок режиссеры и актеры обсудят пьесы вместе со зрителями.
Расписание фестивальных читок можно найти здесь.