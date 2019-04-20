«МицуБаскет» пробился в «финал четырех», посрамив «кибернетиков»

Решающая битва пройдет в Брянске, но липчане уже - молодцы.

Липецкий баскетбольный клуб все-таки пробился в «Финал четырех» первенства ЦФО, что в год дебюта обновленной команды – отличный результат.

Свою роль сыграли и родные стены, ведь один из полуфиналов прошел в липецком дворце спорта «Динамо». «МицуБаскету» на помешало даже поражение в стартовой игре от «Брянска». Команда из партизанских краев в дальнейшем катком прошлась по всем соперникам, а это значит, что судьба второй оставшейся путевки в финал находилась полностью в руках липчан.

Во втором матче хозяева паркета красиво обыграли «Глорию» из подмосковной Балашихи, перешагнув гроссмейстерский рубеж в сотню набранных очков - 101:95.

После этого на трибунах нашлись «кибернетики», которые, достав калькуляторы, счетные палочки (у кого что было) занялись подсчетами примерно такого содержания: «Главное, чтобы «Брянск» не проиграл «Глории» с разницей больше чем в 22 очка. Тогда в заключительном матче нас устроят и «минус 33». Впрочем, таким деятелям ответила сама наша команда – самым доступным способом, показав, что можно просто играть в баскетбол. В заключительном матче липчане обыграли «Орбиту» из Дзержинского (Московская область) с разницей в 12 очков – 91:79 и уверенно шагнули в финал.

«Финал четырех» пройдет в Брянске 27 и 28 апреля. Кроме хозяев и нашей команды в нем выступят сильнейшие команды другого полуфинала, состоявшегося в Курске – подмосковные «Олимпик» (Мытищи) и «Кристалл» (Лыткарино).

«Глория» (Балашиха) - «МицуБаскет» - 95:101 (19:32, 23:28, 16:20, 37:21)

«Глория»: Спрыгин - 20/6+4 пер., Кузьмич - 2, Дроздов - 10/1, Пуршин - 14/1+8 подб.+6 пер., Михеев - 29+20 подб. (А.Ковалёв - 3, Каминский - 3, Варгин - 0, Сытьков - 14/1+10 подб.).

«МицуБаскет»: Кислянских - 5/1+4 перехв., Полянский - 32/1+4 пер., Бреев - 31/4+11 подб., Е.Чеботарёв - 14/2+12 подб., Неклюдов - 5/1 (Цверкунов - 5/1+8 подб., Романенко - 2, Безденежных - 7).

2-очковые: 22/39 (56%) - 24/56 (43%). 3-очковые: 11/33 (33%) - 10/25 (40%). Штрафные: 18/21 (86%) - 23/27 (85%). Подборы: 48 (33+15) - 43 (26+17). Перехваты: 7 - 16. Потери: 25 - 17. Фолы: 22 - 21.

Судьи Ф.Дмитриев (Московская обл.), А.Курносов (Калуга), А.Подоксик (Ярославль).

«МицуБаскет» - «Орбита» (Дзержинский) - 91:79 (19:16, 27:23, 25:15, 20:25)

«МицуБаскет»: Кислянских - 11/1+6 перехв., Полянский - 25, Бреев - 17/1+8 пер.+8 подб., Е.Чеботарёв - 14/2, Неклюдов - 16/4 (Цверкунов - 6/1+7 подб., Безденежных - 0+6 подб., Романенко - 2, Рулёв - 0, Мельгунов - 0).

«Орбита»: Старцев - 18/4, Кириллов - 9/1, Мухин - 3/1, Ахапкин - 16, Курганов - 9/1 (Жгилёв - 0, В.Медведев - 13/1+5 перехв., Гатин - 10+8 подб., Шалимов - 1).

2-очковые: 23/42 (55%) - 17/41 (41%). 3-очковые: 9/31 (29%) - 8/20 (40%). Штрафные: 18/20 (90%) - 21/28 (75%). Подборы: 43 (29+14) - 37 (27+10). Перехваты: 15 - 13. Потери: 22 - 24. Фолы: 23 - 18.

Судьи Ф.Дмитриев (Московская обл.), А.Курносов (Калуга), А.Подоксик (Рязань).

Полуфинал. Группа Б. Итоговое положение

М Команда И В П Р-О О 1 Брянск 3 3 0 327-275 6 2 МицуБаскет 3 2 1 276-272 5 3 Глория 3 1 2 291-309 4 4 Орбита 3 0 3 256-294 3



