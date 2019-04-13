Домашний полуфинал «МицуБаскет» начал с поражения

Решающий матч команда Константина Бреева проведет сегодня.

В липецком дворце спорта «Динамо» проходит один из двух полуфиналом первенства ЦФО по баскетболу. В своем первом матче «МицуБаскет» встречался с «Брянком» и проиграл – 84:98.

Липчанам удалось вести в счете лишь в первой четверти, а затем наша команда постоянно находилась в роли отыгрывающихся.

В другом матче «Глория» из Балашихи обыграла «Орбиту» (Дзержинский) – 101:81. Именно «Глория» станет сегодняшним соперником липчан. В случае второго поражения шансов на выход в решающую стадию уже не будет. В «финал четырех» выходят четыре команды.

БК «Брянск» - «МицуБаскет» - 98:84 (26:15, 24:25, 27:19, 21:25)

«Брянск»: В.Иванов - 0+7 пер., Боровский - 17, А.Захаров - 25/5, Рожковский - 9/2, А.Назаров - 12 (П.Пономарёв - 6, Д.Назаров - 2, Кольцов - 17/5, Панкратов - 1, Чернов - 2, М.Павлов - 7+11 подб.).

«МицуБаскет»: Кислянских - 6/2+5перехв.+6 подб., Бреев - 24/2+7 пер.+5 подб., Е.Чеботарёв - 17/1+5 подб., Неклюдов - 10/2, Цверкунов - 2 (Полянский - 23+5 подб., Безденежных - 2, Романенко - 0).

2-очковые: 29/46 (63%) - 27/44 (61%). 3-очковые: 12/33 (36%) - 7/24 (29%). Штрафные: 4/10 (40%) - 9/11 (82%). Подборы: 45 (30+15) - 30 (26+4). Потери: 15 - 15. Перехваты: 11 - 11. Фолы: 13 - 14.

Судьи Ф.Дмитриев (Московская область), А.Курносов (Калуга), А.Подоксик (Ярославль).

12 апреля. Липецк. ДС Динамо. 150 зрителей.