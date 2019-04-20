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«Непризнанный гений» из Липецка, тренировавший Сергея Мозякина, выиграл главный трофей ВХЛ-Б (ФОТО)

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#Хоккей #Сергей Сухарев #Кубок федерации
«Непризнанный гений» из Липецка, тренировавший Сергея Мозякина, выиграл главный трофей ВХЛ-Б (ФОТО)

Второй год подряд Кубок федерации держат в руках тренеры из нашего города.

Липецкий тренер Сергей Сухарев принимает поздравления с победой его «Ростова» в главном турнире ВХЛ-Б (второго эшелона Высшей хоккейной лиги) – Кубке федерации.

В финальной серии против саранской «Мордовии» ростовчане победили «всухую» - 4-0. Матчи в Ростове завершились в их пользу – 2:1 и 6:2, а в Мордовии – 3:1 и 3:2.

Сухарев уже не первый год работает в «Ростове» в качестве ассистента главного тренера, в нынешнем сезоне он помогал Григорию Пантелееву.

Любопытно, что и в тренерском штабе финалиста «Мордовии» трудится липецкий специалист – Александр Мнихович, тоже являющийся помощником главного тренера.

Вообще Кубок Федерации в последнее время можно назвать «липецким турниром», несмотря на то, что клуб из нашего города в нем никогда не участвовал. В прошлом сезоне его завоевал «Тамбов», которым руководили наши земляки Андрей Лунев и Валерий Олейник.

«Ростов» выиграл и регулярный чемпионат в ВХЛ-Б – 48 матчей, 77 очков, опередив ближайшего преследователя (ту же «Мордовию») на 10 баллов. В составе ростовчан выступал 31-летний форвард Александр Пукс, в свое время выступавший в Липецке при Викторе Семыкине.

Сергею Сухареву будущим летом исполнится 60 лет. Он работал главным тренером в «Липецке», когда команда играла в первой лиге; трижды приводил юношеские команды СДЮШОР №11 к званию чемпионов России; входил в штаб юниорской сборной страны, где тренировал, например, Сергея Мозякина. Одному из самых талантливых тренеров Липецка по большому счету так и не дали проявить себя в родном городе…

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Чемпионский "Ростов". Сухарев с "золотой" медалью в самом центре.

Фото hc-rostov.ru

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#Хоккей #Сергей Сухарев #Кубок федерации

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