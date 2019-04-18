Липчанин стал «Маленьким принцем» России (ФОТО)

Дмитрий Бугро победил действующего чемпиона России и провел "валидольный" финал.

Ученик известного липецкого тренера Александра Митина Дмитрий Бугро в столице выиграл международный турнир «Маленький принц», считающийся одним из самых крупных в юношеском бильярдном спорте не только в России, но и всей Восточной Европы.

Турнир-2019 поставил рекорд по количеству участников: в двух возрастных группах (до 13 лет и до16 лет) к игровым столам вышли 210 мастеров кия из шести стран - Турции, Украины, Белоруссии, Туркмении, Казахстана и России.

Бугро в старшей возрастной группе по ходу соревнований обыграл действующего чемпиона России москвича Евгения Башкатова, а финал получился «валидольным», но счастливым для липчанина.

Как рассказал GOROD48 Александр Митин, в турнире участвовали трое липчан – все в старшей группе.

Предварительный раунд без поражений прошел Павел Бизяев, а Бугро и Артем Неверов потерпели по одному поражению на старте, и «упали» в нижнюю часть сетки, где любое следующее поражение могло поставить крест на их амбициях. Впрочем, ученики Митина с честью вышли из сложной ситуации и, одержав несколько побед, пробились в «олимпийку» - турнир с выбыванием, начиная с 1/16 финала.

На этой стадии нашу команду ждала первая потеря – Бизяев уступил в первой встрече по олимпийский системе, и зачехлил кий.

Бугро же победил соперник из Воронежа, затем взял верх над своим извечным соперником Артемом Ирыжковым из Пензы (им доводилось встречаться даже в финалах различных турниров), а чемпиона страны Башкатова и вовсе раскатал по партиям – 4-1. С тем же счетом Дмитрий победил и в полуфинале соперника из Рязани Кирилла Гранкина.







Финал стал одним из самых запоминающихся в карьере липецкого бильярдиста. Бугро вышел вперед в серии до пяти побед – 4:0, но затем… соперник Александр Молчанов из Самары отыграл свое отставание, выиграв четыре подряд партии «с кия», то есть, забивая каждым движением и не дав липчанину нанести ни одного удара – 4-4.

Именно тут Бегро и пригодилось «успокоительное» в виде мудрых слов наставника.

- Я призвал его успокоиться, и не терять веры в себя, - говорит Митин, - Убедил, что противник тоже не железный – в следующей партии он ошибется, и право на удар перейдет к Бугро – а вот тут промахиваться будет уже нельзя.

Так и получилось: контровую партию Бугро выиграл – 8:7 и примерил на себя корону «Маленького принца». Учитывая престиж турнира, его победители, можно сказать, уже оставляют место в истории.

Параллельно Дмитрий и «отомстил» Молчанову за поражение в четвертьфинале его друга Артема Неверова.

Артем выигрывал международный матчи – у соперников из Белоруссии и Туркмении, но в четвертьфинале уступил будущему «серебряному» призеру. В итоге Неверов поделил 5-8-е места, что на соревнованиях такого уровня тоже – отличный результат.







Липецкое трио в одном из самых престижных турниров России. Неверов, Бизяев, Бугро (слева направо).



Добавим, что Бугро добился второго успеха на на престижнейших соревнованиях буквально за несколько недель: до этого он он стал "бронзовым" призером турнира Заслуженного тренера России Митасова в Воронеже.

Фото из архива участников соревнований, ЛЛБ и клуба «Принц».