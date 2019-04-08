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«Звездочки» липецкого бильярда «зажгли» в одном из старейших турниров России

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#Бильярд
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«Звездочки» липецкого бильярда «зажгли» в одном из старейших турниров России

Трое учеников Александра Митина пробились в четвертьфинал, Дмитрий Бугро стал «бронзовым» призером соревнований.

Липецкие бильярдисты успешно выступили в Воронеже в традиционном Кубке Заслуженного тренера России Георгия Митасова, который прошел уже в 14-й раз.

Наш Дмитрий Бугро стал «бронзовым» призером турнира, при этом результаты могли быть еще выше, если бы по прихоти жребия липецким мастерам кия уже в четвертьфинале не пришлось бы встречаться друг с другом.

Как рассказал GOROD48 тренер Александр Митин, в соревнованиях среди юношей до 17 лет было ровно 32 участника, сколько и требовалось для полноценной олимпийской системы с выбыванием.

Липчане выставили трех игроков, но если Бугро и Артем Неверов без проблем выиграли стартовые матчи, но Павел Бизяев из-за волнения проиграл стартовую встречу и переместился в нижнюю, так называемую «утешительную» часть турнирной сетки.

Там наш земляк начал демонстрировать невиданные упорство и волю к победе: одному из своих соперников уступал по партиям 0-2, но в серии до трех побед умудрился переломить ситуацию и выиграл – 3-2. Другому сопернику проигрывал – 1-3, но в серии до четырех побед победил – 4-3. В итоге все трое наших ребят вышли в «восьмерку» сильнейших.

Здесь Бугро и Неверову пришлось уже играть между собой: во встрече примерно равных друзей-соперников Фортуна повернулась лицом к Дмитрию Бугро – 4:2.

В полуфинале могла произойти еще одна «липецкая встреча», но Бизяев в своем четвертьфинале уступил Тимофею Татаренко из Москвы – 1-4.

Пришлось Бугро проводить полуфинальную встречу (уже до пяти побед) с москвичом Татаренко. Первоначально Дмитрий справлялся с задачей по выходу в финал и «местью за проигравшего товарища», выйдя вперед – 3-1.

- Сам он мне признался после турнира, что слишком рано уверовал в победу, - рассказал Митин, - И как часто бывает в таких случаях – «получил по носу».

Следующие четыре (!) партии выиграл Татаренко, который и одержал общею победу – 5:3. Затем преградивший дорогу двоим липчанам москвич преподнес и главную сенсацию турнира, в финале выиграл у мастера спорта из Рязани Ивана Алпатова. В итоге Татаренко стал первым, Алпатов – вторым, а Бугро разделил 3-е место с Ильей Карякиным из Воронежа.

Игры в Воронеже дали липецким «звездочкам» не только бесценный опыт. Результат тоже можно назвать неплохим, ведь Кубок Митасова считается одним из сильнейших турниров в стране и традиционно собирает сильнейших игроков из всей центральной части России.

Александр Митин добавил, что впереди у его учеников не менее сложное испытание – соревнования в Москве «Маленький принц», которые считаются неофициальным первенством России.

На фото (слева направо): Бугро, Митин, Неверов.

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#Бильярд
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Комментарии (1)

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Знакомый

13 минут назад
Димка , красавчик . Так держать!!!
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