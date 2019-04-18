Общество

47 минут назад

На содержание Городища мэрия выделила на этот год 7,8 миллиона рублей

11 576
#бюджет
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На содержание Городища мэрия выделила на этот год 7,8 миллиона рублей

Депутаты горсовета внесли очередные изменения в бюджет Липецка.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета депутаты внесли очередные изменения в бюджет Липецка.

О предстоящих изменениях рассказала председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова. Она сообщила, что субсидии и дотации из федерального и областного бюджетов будут распределены по ряду расходных статей. Так, на строительство детсада в микрорайоне «Звездный» и возведение пристройки к детсаду №113 будет выделено 264,9 молн рублей, а строители школы на Манеже получат 58,1 млн рублей. На прокладку водопровода в будущий коттеджный поселок для многодетных семей в Желтых Песках дадут 50 млн рублей. 39 млн рублей потратят на переселение горожан из ветхого и аварийного жилья. На строительство новой кольцевой развязки в микрорайоне «Елецкий» из областного дорожного фонда выделены 217,5 млн рублей.

На липецкие кладбища потратят 1,4 млн рублей, еще 6,7 миллиона будет использовано на обновление мусорных контейнеров. На содержание такого нового общественного пространства как Городище МАУК «Нижний парк» получит 7,8 млн рублей.

После внесенных изменений бюджет Липецка по доходам составит 12,6 млрд рублей, по расходам - 13,5 миллиарда. Дефицит бюджета вырастет до 858 млн рублей.
11 576
#бюджет
1

Комментарии (11)

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Дворник Сеня

1 минуту назад
ДА ВЫ ОХ**ЕЛИ? ТАМ ПОЛЕ ПУСТОЕ, КАКИЕ НАКУЙ 7,8 МЛН? НА ЧТО? ПОСАДИТЕ ГАЗОН И ПУСТЬ ВСЕ СТОИТ САМО
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поддались на провокацию

3 минуты назад
На строительство школы выделили 58 млн рублей, вот на чём надо внимание акцентировать!
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Рсдрп

8 минут назад
Раньше в Липецке строили заводы, театры, стадионы, дворцы культуры. А сейчас закапывают деньги во всякие городища.
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Фобос

12 минут назад
6,7 миллиона на обновление мусорных контейнеров, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ! А на ЭТУ ХЭРЬ , под названием ГОРОДИЩЕ , где УЖЕ ЗОЛОТОЙ ПЕСОЧЕК СЫПЛЕТСЯ , на этот год 7,8 миллиона рублей ! СКОТОБАЗЫ !
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А рожа не трснет?

13 минут назад
7.8 мультов по карманам распихивать,в конец акуели едрисня.
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Справедливый

17 минут назад
Gopobiwe
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Стареющие в пробке житеши Матырского

22 минуты назад
Где второй мост в Новой жизни? Мост важнее цыплят табака
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Липецк

23 минуты назад
Вот оно что
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Вася

24 минуты назад
дайте пожрать чё-нибудь
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Фобос

26 минут назад
НАХЭРА ,его строили это ГОРОДИЩЕ , в хрен он не впёрся !
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