Общество

44 минуты назад

Липецкая область вернулась в топ-20 кредитоспособных регионов

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#кредит #долг #рейтинг
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Липецкая область вернулась в топ-20 кредитоспособных регионов

Правда, только на последнее место.

Аналитики РИА Рейтинг провели исследование динамики кредитоспособности регионов в 2018 году. Авторы работы при расчете общего итога принимали во внимание долговую нагрузку, показатели бюджета и экономики субъектов федерации.

Липецкая область после трехлетнего перерыва вернулась в топ-20 самых кредитоспособных регионов и заняла в нем последнюю строчку. Год назад область занимала только 23 строчку в списке. Индекс региона в 2018 году вырос сразу на 5,1 пункта и составил 87,8 единиц.

Стоит заметить, что результат Липецкой области — третий среди регионов Центрального Черноземья. По кредитоспособности Воронежская область стала 9-ой в стране, а Белгородская — 12. Индексы регионов выросли на 6,6 и 12,1 пунктов, соответственно.

Лидерами по росту индекса кредитоспособности стали: Томская область, Архангельская область, Ставропольский край, Тверская область, Республика Карелия, Белгородская область, Республика Хакасия, Калининградская область, Республика Калмыкия, Республика Коми, у которых по итогам 2018 года индекс кредитоспособности вырос более чем на 10 пунктов. В большинстве случаев основной причиной повышения индекса стало снижение уровня долговой нагрузки, за счет существенного снижения объемов долга и роста доходов, делают вывод авторы исследования.
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#кредит #долг #рейтинг
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Комментарии (2)

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Дед

30 минут назад
Теперь доить будут больше
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Дед

31 минуту назад
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