Политика

22 минуты назад

В Липецкой области открылись избирательные участки

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#выборы
В Липецкой области открылись избирательные участки

Сегодня в 08:00 в Липецке и Усмани открылись 24 избирательных участка. Липчанам - жителям 10 и 11 микрорайонов, «Университетского», «Елецкого» и Сырского Рудника предстоит выбрать депутата областного Совета. В Усмани выбирают двух депутатов местного горсовета.

За кресло депутата областного Совета борются шесть кандидатовв. Это 49-летний бизнесмен Александр Атаманенко - КПРФ, 38-летний юрист Кирилл Пастухов - «Справедливая Россия», 48-летний директор управляющий компании Юрий Костин - «Единая Россия», 32-летний инженер Александр Муравлев — ЛДПР и 53-летний безработный Вадим Трофимов - «Коммунистическая партия Коммунисты России».

В Усмани на два места в городском Совете также шесть претендентов. По 4-му избирательному округу баллотируются 54-летняя пенсионерка Ирина Вершинина (КПРФ), 46-летняя заведующая детсадом Татьяна Глушкова («Единая Россия») и 45-летняя безработная Светлана Коробкина (ЛДПР). Избиратели 7-го округа выберут депутата среди 31-летнего охранника Павла Рыжкова (ЛДПР), 42-летней методистки информационного центра Татьяны Федорчук («Справедливая Россия») и 30-летней секретаря школы Алены Щербаковой («Единая Россия»).

Голосование проходит с помощью КОИБ - электронных комплексов обработки бюллетеней голосования. Избирательные участки закроются в 20:00. Результаты выборов позже огласит избирком Липецкой области.
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#выборы

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