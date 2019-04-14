22 минуты назад
В Липецкой области открылись избирательные участки
Сегодня в 08:00 в Липецке и Усмани открылись 24 избирательных участка. Липчанам - жителям 10 и 11 микрорайонов, «Университетского», «Елецкого» и Сырского Рудника предстоит выбрать депутата областного Совета. В Усмани выбирают двух депутатов местного горсовета.
В Усмани на два места в городском Совете также шесть претендентов. По 4-му избирательному округу баллотируются 54-летняя пенсионерка Ирина Вершинина (КПРФ), 46-летняя заведующая детсадом Татьяна Глушкова («Единая Россия») и 45-летняя безработная Светлана Коробкина (ЛДПР). Избиратели 7-го округа выберут депутата среди 31-летнего охранника Павла Рыжкова (ЛДПР), 42-летней методистки информационного центра Татьяны Федорчук («Справедливая Россия») и 30-летней секретаря школы Алены Щербаковой («Единая Россия»).
Голосование проходит с помощью КОИБ - электронных комплексов обработки бюллетеней голосования. Избирательные участки закроются в 20:00. Результаты выборов позже огласит избирком Липецкой области.
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29.03.2019 17:04Политика
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