Происшествия

48 минут назад

Пропавшая в Ельце школьница находилась в квартире случайного знакомого

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#поиск пропавших
Пропавшая в Ельце школьница находилась в квартире случайного знакомого

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 14-летней школьницы в Ельце установлено её местонахождение.  

Как сообщалось ранее, 4 апреля 2019 года школьница не вернулась домой после занятий в школе. В ходе проведения доследственной проверки установлено, что в последний раз девочку видели вблизи автобусной остановки неподалёку от её школы в Ельце. В день исчезновения школьница выходила на связь, однако впоследствии её телефон оказался отключен. С целью установления всех обстоятельств исчезновения подростка и, учитывая длительное отсутствие сведений о его месте нахождении, следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В рамках расследования уголовного дела незамедлительно организованы все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств исчезновения девочки и её местонахождения. Отрабатывались все версии произошедшего. Следователи допросили родственников пропавшей школьницы, её знакомых, соседей, а также преподавателей. Были получены записи с камер видеонаблюдения, расположенных на возможном маршруте девочки, детализация её звонков. Кроме сотрудников полиции, в поисках были задействованы волонтеры, которые прочесывали близлежащую территорию, заброшенные строения.

В результате установлено, что в день исчезновения после школы девочка отправилась гулять на набережную, где познакомилась с молодым человеком. Он привел её в квартиру, где школьница находилась до утра 7 апреля.  

В настоящее время её допрашивают следователи, выясняются причины её ухода из дома, условия проживания и воспитания в семье, а также совершались ли в отношении несовершеннолетней противоправные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
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#поиск пропавших

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