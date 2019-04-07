48 минут назад
Пропавшая в Ельце школьница находилась в квартире случайного знакомого
Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 14-летней школьницы в Ельце установлено её местонахождение.
В рамках расследования уголовного дела незамедлительно организованы все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств исчезновения девочки и её местонахождения. Отрабатывались все версии произошедшего. Следователи допросили родственников пропавшей школьницы, её знакомых, соседей, а также преподавателей. Были получены записи с камер видеонаблюдения, расположенных на возможном маршруте девочки, детализация её звонков. Кроме сотрудников полиции, в поисках были задействованы волонтеры, которые прочесывали близлежащую территорию, заброшенные строения.
В результате установлено, что в день исчезновения после школы девочка отправилась гулять на набережную, где познакомилась с молодым человеком. Он привел её в квартиру, где школьница находилась до утра 7 апреля.
В настоящее время её допрашивают следователи, выясняются причины её ухода из дома, условия проживания и воспитания в семье, а также совершались ли в отношении несовершеннолетней противоправные действия. Расследование уголовного дела продолжается.