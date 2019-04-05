В Ельце пропала 14-летняя девочка

В Ельце 4 апреля пропала 14-летняя Аня Кусова. Соответствующее объявление о поиске ребенка появилось в городских пабликах.

Утверждается, что девочка вышла из школы и не вернулась домой. Эту информацию GOROD48 подтвердили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.Приметы Ани: среднего телосложения, волосы светло-русого цвета до плеч.Была одета в серо - голубую куртку, желтую шапку.Всех кто располагает какой либо информацией просят звонить по телефонам: +7915 551 20 47, +7920 507 83 00, +7910 353 46 83 или 02.