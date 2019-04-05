Общество

36 минут назад

В Ельце пропала 14-летняя девочка

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#пропавшие без вести
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В Ельце пропала 14-летняя девочка

В Ельце 4 апреля пропала 14-летняя Аня Кусова. Соответствующее объявление о поиске ребенка появилось в городских пабликах. 

Утверждается, что девочка вышла из школы и не вернулась домой. Эту информацию GOROD48 подтвердили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Приметы Ани: среднего телосложения, волосы светло-русого цвета до плеч.

Была одета в серо - голубую куртку, желтую шапку.

Всех кто располагает какой либо информацией просят звонить по телефонам: +7915 551 20 47, +7920 507 83 00, +7910 353 46 83 или 02.
727
#пропавшие без вести
2

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