Евгения Уваркина: «Работа по 24 часа в сутки - это нормально»

И.о. главы Липецка считает, что первые две недели в новой должности должны пройти максимально интенсивно.

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Минувший понедельник стал первым днем работы Евгении Уваркиной в администрации Липецка, куда она попала последним приказом ушедшего главы города Сергея Иванова сразу на должность первого заместителя мэра. Сегодня суббота, выходной, но не для и.о. главы Липецка (в отсутствие главы города по Уставу Липецка именно первый заместитель становится и.о. градоначальника): Евгения Уваркина объехала семь дворов, которые попадают в этом году под благоустройство. В конце объезда представители СМИ поинтересовались у Евгении Юрьевны, как прошла ее первая рабочая неделя в новом качестве.



- Для меня главное - определиться с первоочередными задачами, стоящими перед администрацией Липецка в этом году. А это строительство социальных объектов, аварийное жилье, те же детские площадки. Поэтому работа по 24 часа в сутки - это нормально. Первые две недели должны пройти максимально интенсивно. Но мы справимся!



Говоря «мы», Евгения Уваркина имеет ввиду свою команду. И.о. главы Липецка признательна муниципальным служащим, которые дают ей советы и поддерживают ее начинания. В свою очередь, она сама готова учиться новому, вникать в городскую проблематику, слушать и слышать собеседников, а порой быть и жесткой, ставя подчиненным задачи и требуя отчета о проделанной работе.



- Важно не делать ошибок, - резюмирует Евгения Уваркина.



С точки зрения и.о. главы Липецка, и в бизнесе, и в политике важны три качества: желание, ответственности и порядочность.