Общество

38 минут назад

Александр Григорьев: «Теперь прокуратуре нужно обратиться разве что в ЕСПЧ!»

3 741
#Александр Григорьев
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Александр Григорьев: «Теперь прокуратуре нужно обратиться разве что в ЕСПЧ!»

Суд во второй раз оправдал липецкого оппозиционера.

Сегодня областной суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на решение Советского районного суда Липецка, 1 марта оправдавшего липецкого политического активиста Александра Григорьева по статье 20.3.1 КоАП («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Областной суд оставил в силе решение районного суда, хотя представитель прокуратуры настаивал на виновности общественника.

- Мне пытались вменить разжигание ненависти конкретно к русскому народу. Прокуратура хотела отменить решение Советского районного суда, отправив материалы моего дела на новое рассмотрение. Но суд заявил, что нет никаких оснований изменять принятое судом первой инстанции решение. Теперь прокуратуре нужно обратиться разве что в ЕСПЧ! - прокомментировал GOROD48 ситуацию Александр Григорьев.

Напомним, что, по информации пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, Александр Григорьев попал в поле зрения управления по борьбе с экстремизмом в ходе мониторинга электронных СМИ. Некоторые его публикации направили на лингвистическую экспертизу, которая и пришла к выводу о наличии в них признаков состава административно наказуемого правонарушения. С этой позицией согласилась и прокуратура.

Александр Григорьев известен липчанам бескомпромиссностью в оценках муниципальной и государственной власти, не раз стоял в пикетах против политики руководства страны, «изгонял бесов» из администрации области и областного Совета депутатов, а в 2015 году пытался избраться главой Липецка после ухода с должности Михаила Гулевского.
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#Александр Григорьев
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Комментарии (3)

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44

3 минуты назад
дурачки вы ! грига агент ФСб
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Мотя

7 минут назад
Ну какой он оппозиционер? Шут гороховый! Но для Липецка он опасен
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Мужик

25 минут назад
Молодец.
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