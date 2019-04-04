Происшествия

11 минут назад

На улице Космонавтов пассажирский автобус врезался в столб

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#авария #ДТП
На улице Космонавтов пассажирский автобус врезался в столб

3 апреля около 22.10 в Липецке на улице Космонавтов автобус 22-го маршрута врезался в столб. 

Авария произошла на спуске от БСМП к рынку девятого микрорайона. Автобус врезался в столб на полной скорости.

Как сообщают очевидцы ДТП, водитель автобуса мог уснуть за рулем. В салоне было много детей с родителями. 

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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Гость

2 минуты назад
А что уже вечер?
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Валек

3 минуты назад
Как это он успел сегодня вечером врезатся, если сейчас утро?
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