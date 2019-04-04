На улице Космонавтов пассажирский автобус врезался в столб

3 апреля около 22.10 в Липецке на улице Космонавтов автобус 22-го маршрута врезался в столб.

Авария произошла на спуске от БСМП к рынку девятого микрорайона. Автобус врезался в столб на полной скорости.



Как сообщают очевидцы ДТП, водитель автобуса мог уснуть за рулем. В салоне было много детей с родителями.



