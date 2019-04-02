Судебные приставы помогли налоговикам вернуть в бюджет 600 млн. рублей

Более 60 тысяч постановлений о взыскании задолженности за счет имущества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направили налоговики в территориальные отделы службы судебных приставов в прошлом году. Общая сумма задолженности составила 2,1 млрд рублей, что почти в 1,5 раза выше, чем годом ранее.

Исполнительные действия уже вернули в бюджеты всех уровней 600 млн рублей, что также в 1,5 раза превышает аналогичные показатели 2017 года.



Также налоговики совместно с судебными приставами провели более 100 рейдов по местам нахождения должников, в результате было наложено 227 арестов на имущество должников, в бюджеты от данных мероприятий поступило 60 млн рублей. Продолжалась работа по запрету на выезд за пределы Российской Федерации. Так, в 2018 году судами вынесено 594 решения и в отношении 475 индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность перед бюджетом, наложен запрет на выезд за границу.



Одним из направлений взыскания является обращение взыскания на дебиторскую задолженность должников, которой признается задолженность партнеров по бизнесу, имеющих обязательства перед должником. Судебный пристав-исполнитель имеет право обязать контрагента перечислить задолженность за того, кому он должен и засчитать это в погашение своего долга. Налоговые органы имеют возможность получать такую информацию и имеют право, как взыскатели по исполнительному производству, сообщить ее службе судебных приставов. В результате принятия подобных мер за счет контрагентов налоговых должников взыскано 32 млн рублей.



