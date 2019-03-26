Общество

20 минут назад

Льготный проезд для садоводов Липецка сохранен

2 177
#садоводческие маршруты
Льготный проезд для садоводов Липецка сохранен

Федеральные и региональные льготники будут по-прежнему ездить бесплатно.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты поддержали желание мэрии сохранить бесплатный льготный проезд для садоводов.

По словам председателя дептранса городской администрации Александра Алынина, в прошлом году по 13 сезонным маршрутам было перевезено чуть больше миллиона садоводов, из которых 885 тысяч - федеральные и региональные льготники. По мнению аудиторов Счетной палаты Липецка, для сохранения бесплатного проезда необходимо выделить перевозчикам из городского бюджета в 2019 году 8 млн рублей. И эти деньги, как стало известно сегодня, чиновники в казне нашли. Примечательно, что количество бесплатных поездок для льготников не ограничено.

Сезонные перевозки в Липецке начнутся 1 апреля, а закончатся 31 октября.
2 177
#садоводческие маршруты

Комментарии (2)

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123

7 минут назад
муниципальные автобусы для галочки №302 активно обогнал на Автодоре автобус №28 и а №28 по расписанию тащится как черепаха в потом у мупа одни убытки!
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Молодцы

12 минут назад
Выделяйте побольше, мы поделим.
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