Доброе утро, Липецк!

Сегодня 21 марта 2019 года. Именно в этот день 1846 году бельгийский мастер Адольф Сакс запатентовал саксофон. Эта дата, как и саксофон, теперь имеют к липчанам самое прямое отношение.

Почитаешь исторические хроники на этот день – весь мир гудел, как улей, вот какое ощущение. Например, 21 марта 630 года нашей эры: византийский императов Ираклий I отбивает у персов крест Иисуса Христа и возвращает его в Иерусалим. Потом, злой, весь красный, возвращается, еще отвешивает нахалам пенделя и топает на них ногами, притворяясь, что догоняет, чтобы те бежали шибче и не думали больше посягать на чужие святыни.В 1880 году в этот день писатель Антон Чехов дебютировал в печати, опубликовав в журнале «Стрекоза» рассказ «Письмо к ученому соседу». Это значит, 21 марта – хороший день, чтобы начинать новые дела. Все мы знаем, что рассказ получился отличный, сам писатель стал классиком великой русской литературы и прославился на весь мир.А в Ливерпуле в 1961 году в этот самый день какие-то молодые музыканты, называющие себя «Жуками» играли на сцене The Cavern Club на разогреве у популярной тогда в Англии группы The Bluegenes. А теперь, внимание, вопрос: кто помнит сейчас ту The Bluegenes, и есть ли на земном шаре хоть один человек старше трех лет, который не знает, что это были за такие «Жуки»?Нет, сегодня точно удачный день для новых начинаний.Немного хорошей музыки с утра заменяет 50 граммов масла и бутерброд с сыром. Только чашку кофе ничто не в силах заменить, мы проверяли.Между прочим, в 2006 году в этот день было отправлено первое сообщение в новой социальной сети под названием «Твиттер». Символом сети стала птичка. А нам интересно другое: когда мы уже услышим весенний щебет наших местных птичек? Нет, мы понимаем, что всему свое время, но ведь невтерпеж! А тут опять Атлантика шлет нам то, что самой не нужно – мокрые осадки, сопливый ветер. По области возможны дождь, мокрый снег, туман, а потом и вовсе переход к северному ветру. Пока температура от 0 до плюс 2, ночью до минус 5.Гулять пока совершенно не интересно.Кому охото провести утро в пробке? Правильно, никому! Тогда внимательно смотрим на карту, оцениваем ситуацию и прокладываем маршрут! Так чтобы с ветерком, но без нарушений правил.В связи с производством ремонтных работ 21 марта с 10:00 до 17:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: ул. Полетаева, ул. С.Тюленина, ул. Л.Шевцовой, ул. пер. Хвойный, пер. Черниговский, пер. Витебский, пер. Брянский, пер. Львовский, пер. Данковский, пер. Боринский.Из-за ремонта на сетях электроснабжения 21 марта с 09:00 до 17:00 не будет электричества в жилых домах частного сектора по ул. Смоленская, ул. Сенная, ул. Индустриальная, ул. Буденного, пер. Рядовой.Схемы отключений на карте можно посмотреть здесь Продолжаем следить за новостями из мира науки. Аллигаторы помогли ученым измерить остроту слуха у динозавров , сообщают РИА Новости.Слава Богу, хоть где-то стабильность. Хоть кто-то искренне помогает науке и приносит пользу. Смысл в чем: ученые установили, что у аллигаторов и птиц, которые считаются ближайшими родственниками динозавров, есть способность не просто слышать, а составлять своеобразную «нейронную карту» звуков. А значит, то же самое было и у динозавров. Но это их не спасло, когда наступил ледник. А вот аллигаторам слух очень помогает, когда нужно кого-то быстро и неожиданно перекусить надвое.У людей такого слуха, как у динозавров и аллигаторов не бывает, зато у них есть Интернет. А в нем и слухи, и правдивые новости. Заходите на GOROG48 за самыми свежими новостями!