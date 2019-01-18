Общество

сегодня, 11:41

В Липецкой области выпустили лимитированную серию транспортных карт

10 1118
#юбилей #транспортная карта
1
В Липецкой области выпустили лимитированную серию транспортных карт

Эти карты можно купить по обычной цене.

Региональное «Агентство автомобильного транспорта» в юбилею Липецкой области выпустило специальную ограниченную серию транспортных карт. Как сообщил GOROD48 директор учреждения Антон Симаков, всего выпущено  2 000 карт. Они выполнены в двух вариантах — бело-золотом и золото-красном цветах. На них изображен официальный символ 65-летия Липецкой области, утвержденный региональной администрацией.

- Мы постаралась равномерно распределить по региону реализацию карт. Их можно купить на автостанциях в районах области, а в Липецке - в банках и в киосках по продаже и пополнению, - уточнил Антон Симаков.

Цена на карты осталась прежней — 80 рублей.

Фото: tklip.ru

10 1118
#юбилей #транспортная карта
1

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

НЕ ПАТРИОТ

3 минуты назад
Автобусы, интересно, а как должен "завестись" электроавтобус?
ответить

А как же их проверяли,принимали?

13 минут назад
Автобусы,
ответить

Да и ..й с ними,

13 минут назад
Автобусы, у них другое на уме.
ответить

Ща усусь.

22 минуты назад
выпустили лимитированную серию транспортных карт.Для лимиты
ответить

Автобусы

30 минут назад
Сегодня Артамонов должен был вручать ключи от Волгабусов новых аккумуляторных. Так они не заводятся. Стоят три штуки в ПАТП, заводской брак признали)))
ответить

Интересно ?

41 минуту назад
а бесплатная пересадка на них будет?
ответить

Лена

45 минут назад
а тож ведь бюджет девать некуда...
ответить

=

47 минут назад
И засунте ее
ответить

НЕ ПАТРИОТ

49 минут назад
Какая разница что на ней нарисовано? Был бы проезд дешевле...
ответить

Подарите её Литровичу Московскому,

50 минут назад
Ему нужнее
ответить

Еще в рубрике

В «ТЭКО-Сервис» признали вывоз мусора из Ельца не на полигон, а в пригород
#мусор
6
В «ТЭКО-Сервис» признали вывоз мусора из Ельца не на полигон, а в пригород

42 минуты назад

Общество
Прокуратура приостановила эксплуатацию полигона «Орлиный Лог»
#мусор
4
Прокуратура приостановила эксплуатацию полигона «Орлиный Лог»

57 минут назад

Общество
Игорю Щеголеву показали самую большую автомобильную шину в мире
22
Игорю Щеголеву показали самую большую автомобильную шину в мире

сегодня, 11:21

Общество
Дворец культуры «Сокол» обрел исторический вид
#реконструкция
10
Дворец культуры «Сокол» обрел исторический вид

сегодня, 10:55

Общество
У купели на Центральном пляже выставят аншлаги с предупреждением об опасной воде
#крещенские купания #вода #Роспотребнадзор
20
У купели на Центральном пляже выставят аншлаги с предупреждением об опасной воде

сегодня, 10:43

Общество
Вода из крещенской проруби на реке Воронеж не отвечает требованиям микробиологической безопасности
#Крещение
5
Вода из крещенской проруби на реке Воронеж не отвечает требованиям микробиологической безопасности

сегодня, 10:19

Общество