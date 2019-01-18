Общество
сегодня, 11:41
В Липецкой области выпустили лимитированную серию транспортных карт
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Эти карты можно купить по обычной цене.
Региональное «Агентство автомобильного транспорта» в юбилею Липецкой области выпустило специальную ограниченную серию транспортных карт. Как сообщил GOROD48 директор учреждения Антон Симаков, всего выпущено 2 000 карт. Они выполнены в двух вариантах — бело-золотом и золото-красном цветах. На них изображен официальный символ 65-летия Липецкой области, утвержденный региональной администрацией.
- Мы постаралась равномерно распределить по региону реализацию карт. Их можно купить на автостанциях в районах области, а в Липецке - в банках и в киосках по продаже и пополнению, - уточнил Антон Симаков.
Цена на карты осталась прежней — 80 рублей.
Фото: tklip.ru
- Мы постаралась равномерно распределить по региону реализацию карт. Их можно купить на автостанциях в районах области, а в Липецке - в банках и в киосках по продаже и пополнению, - уточнил Антон Симаков.
Цена на карты осталась прежней — 80 рублей.
Фото: tklip.ru
10 1118
НЕ ПАТРИОТ
А как же их проверяли,принимали?
Да и ..й с ними,
Ща усусь.
Автобусы
Интересно ?
Лена
=
НЕ ПАТРИОТ
Подарите её Литровичу Московскому,