Ремонт улицы Космонавтов оценили в 288 млн рублей

Мэрия ищет подрядчика.

Управление главного смотрителя Липецка начало поиск подрядчика на ремонт всей улицы Космонавтов — от одноименной площади (кольцо у высотки на улице Берзина) до памятника Авиаторам. Капитальный ремонт дороги оценили в 288 572 035 рублей.



Ремонт улицы Космонавтов должен начаться до середины лета. Фронт работ похож на тот, что липчане в 2018 году видели на улице Гагарина. На улице Космонавтов заменят бордюры, отремонтируют люки и ливневую систему, разберут до основания и заменят тротуары, холодным фрезерованием снимут с дороги старый асфальт и положат новый — переменной толщины, на пешеходных дорожках и у остановок уложат плитку, нанесут новую разметку, отремонтируют и заменят дорожные знаки и светофоры, разобьют газоны. Работы завершат к началу октября 2019 года. Гарантия на ремонт составит 4 года.



Также управление главного смотрителя намерено найти подрядчиков еще на три объекта. Ремонт улиц Краснозаводской, Жуковского, Смоленской, Сенной, Гоголя, Буденного и переулка Рядовой оценили в 168,6 млн рублей. Еще 86,9 млн рублей выделяют на обновление дорог на улицах Бабушкина, 40 лет Октября, Пожарского и в переулке Космический. На ремонт дорог на улицах Титова, Кирпичной, 40 лет ВЛКСМ и Кузьминской в администрации собираются потратить до 46 млн рублей.