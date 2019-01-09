Общество

49 минут назад

Ремонт улицы Космонавтов оценили в 288 млн рублей

8 405
#тендер #дороги #ремонт
Ремонт улицы Космонавтов оценили в 288 млн рублей

Мэрия ищет подрядчика.

Управление главного смотрителя Липецка начало поиск подрядчика на ремонт всей улицы Космонавтов — от одноименной площади (кольцо у высотки на улице Берзина) до памятника Авиаторам. Капитальный ремонт дороги оценили в 288 572 035 рублей.

Ремонт улицы Космонавтов должен начаться до середины лета. Фронт работ похож на тот, что липчане в 2018 году видели на улице Гагарина. На улице Космонавтов заменят бордюры, отремонтируют люки и ливневую систему, разберут до основания и заменят тротуары, холодным фрезерованием снимут с дороги старый асфальт и положат новый — переменной толщины, на пешеходных дорожках и у остановок уложат плитку, нанесут новую разметку, отремонтируют и заменят дорожные знаки и светофоры, разобьют газоны. Работы завершат к началу октября 2019 года. Гарантия на ремонт составит 4 года.

Также управление главного смотрителя намерено найти подрядчиков еще на три объекта. Ремонт улиц Краснозаводской, Жуковского, Смоленской, Сенной, Гоголя, Буденного и переулка Рядовой оценили в 168,6 млн рублей. Еще 86,9 млн рублей выделяют на обновление дорог на улицах Бабушкина, 40 лет Октября, Пожарского и в переулке Космический. На ремонт дорог на улицах Титова, Кирпичной, 40 лет ВЛКСМ и Кузьминской в администрации собираются потратить до 46 млн рублей.
8 405
#тендер #дороги #ремонт

Комментарии (8)

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чиновники Обладминистрации

2 минуты назад
а откат какой?
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288 572 035 руб

7 минут назад
Забыли и 72 копейки
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Востриков

24 минуты назад
Когда тендер?
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Юрий

26 минут назад
Цу ка рот, В 2020м
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Липецкий бомж

36 минут назад
Стесняюсь спросить, а трубы опять менять не собираются?
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Цу ка рот

37 минут назад
Когда 50 Лет НЛМК сделаете!
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Антон

41 минуту назад
переменной толщины это мы любим, где 05 см толщина, где 15.
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Гость

46 минут назад
Ждем армян
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